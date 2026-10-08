Najpiękniejsza tenisistka świata założyła króciutką sukienkę ze skóry węża! Fani oszaleli

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-08 16:26

Eugenie Bouchard doprowadziła fanów do szaleństwa, pozując do zdjęć w króciutkiej sukience w wężowy wzór. Znana z urody była tenisistka imprezowała w z Las Vegas, z kibicom zaserwowała seksowne fotki w odważnej kreacji.

Kanadyjka założyła głęboko wyciętą sukienkę w wężowy wzór. Eugenie Bouchard w odważnej kreacji rozłożyła się na sofie w luksusowym apartamencie hotelowym w Las Vegas. Okrzyknięta najpiękniejszą tenisistką na świecie Genie udostępniła serię przyciągających wzrok zdjęć na Instagramie, gdzie ma aż 2,2 mln obserwujących „Vegas dało radę” - skomentowała zmysłowe fotki. Setki fanów rzuciło się do sekcji komentarzy, zachwycając się wyglądem kanadyjskiej piękność. „Spektakularna”, „Bogini”, „Oszałamiająco piękna” - posypały się komplementy.

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Eugenie Bouchard w trakcie burzliwej kariery tenisowej wspięła się na 5. miejsce światowego rankingu i zagrała w finale Wimbledonu. Sukcesy na korcie w połączeniu z ogromną urodą zaowocowały gwałtownym wzrostem popularności. Bardzo aktywna na portalach społecznościowych Kanadyjka z wschodzącej gwiazdki tenisa przeobraziła się w celebrytkę. Kolejne lata były już zupełnie nieudane, a zagubiona Genie zaczęła przegrywać i spadać w rankingu. Rok temu zakończyła karierę. Obecnie pracuje jako komentatorka brytyjskiej telewizji BBC.

GALERIA: Eugenie Bouchard w sukience ze skóry węża i inne seksowne zdjęcia

Eugenie Bouchard
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EUGENIE BOUCHARD