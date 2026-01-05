Niemiecka dziewczyna reprezentantki Polski bez koszulki piłkarskiej. Trudno się nie zakochać

Piłkarki Bayernu Monachium, Natalia Padilla-Bidas i Lena Oberdorf, ujawniły swój związek na początku 2026 roku.

Reprezentantka Polski i Niemka, dotąd koleżanki z drużyny, podzieliły się osobistą relacją w mediach społecznościowych.

Natalia Padilla-Bidas i Lena Oberdorf są parą. Piłkarki Bayernu Monachium pokazały się razem

Natalia Padilla-Bidas i Lena Oberdorf dotychczas znane były po prostu jako koleżanki z drużyny. Polka i Niemka razem występują w Bayernie Monachium. Pierwsza jest napastniczką, a druga - pomocniczką. Na początku 2026 roku świat dowiedział się o tym, że piłkarki łączy nie tylko praca, lecz także życie prywatne. Swoją relację panie ujawniły na Instagramie.

Drogi 2025, mimo że nauczyłeś mnie, jak bliska jest radość i cierpienie, nadal jestem wdzięczna za osobę, którą się stałam

– napisała Niemka, nawiązując do swojej tęsknoty za grą. Dalsza część wpisu była już w zupełnie innym tonie.

Polska nadzieja z... Hiszpanii! Kim jest Natalia Padilla-Bidas?

Zaczynam 2026 rok z odpowiednimi ludźmi (i zwierzętami domowymi) u boku i jestem za to dozgonnie wdzięczna

- dodała i stało się jasne, że Natalia Padilla-Bidas i Lena Oberdorf są parą.

Lena Oberdorf prywatnie. Tak partnerka Natalii Padilli-Bidas wygląda bez koszulki piłkarskiej

Reprezentantka Polski urodziła się w Hiszpanii, ale chciała grać w "Biało-czerwonych" barwach. Matka Natalii Padilli-Bidas jest Polką, a ojciec - Amerykaninem o hiszpańskich korzeniach. W drużynie narodowej Natalia należy do czołowych zawodniczek. W pierwszej reprezentacji rozegrała dotychczas 49 spotkań, w których strzeliła 13 goli, w tym jednego podczas kobiecego Euro (w wygranym meczu z Danią). Co ciekawe - wg portalu Flashscore.pl - tyle samo meczów w kadrze - tyle że niemieckiej - ma Lena Oberdorf, która jest rok starsza od Natalii. Obie panie - jak na sportsmenki przystało - mają perfekcyjnie przygotowane ciało. Nie może być inaczej, skoro grają w samym Bayernie. Lena Oberdorf od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda w wersji prywatnej, bez koszulki piłkarskiej. Zdjęcia te zobaczysz w naszej galerii. Patrząc na piękną Niemkę, trudno się nie zakochać.

