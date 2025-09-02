Nawet Iga Świątek reaguje na aferę z czapką Kamila Majchrzaka! Nawiązanie na konferencji było oczywiste

Iga Świątek reaguje na aferę z czapką Majchrzaka! Jasne słowa na konferencji
Iga Świątek znów pokazała się z bardzo dobrej strony. Po stosunkowo trudnych i dość szalonych starciach z Suzane Lamens i Anną Kalinską, polska tenisistka wróciła do dominacji na korcie. Jeszcze na początku pierwszego seta wydawało się, że mecz z Aleksandrową może być bardzo zacięty – Polka zaczęła od przełamania rywalki, ale po chwili sama straciła podanie. W dalszej części seta Świątek już zachowała pełną koncentrację i ostatecznie wygrała 6:3. W drugiej partii z Rosjanki nie było już co zbierać – Iga grała precyzyjnie, za to rywalka nie potrafiła dźwignąć presji i często się myliła, co sprawiło, że ugrała tylko jednego gema.
Po meczu Iga Świątek wzięła udział w konferencji prasowej. W pewnej chwili usłyszała dość nietypowe pytanie o to, czy nie dziwi jej, że fani chcą od niej przepocony ręcznik. Okazuje się, że to zachowanie nie zraża Polki, ale przeszkadza jej co innego. – Czasami to dziwne, gdy próbuję dać coś dziecku, a dorosły to łapie. To nie powinno tak wyglądać – powiedziała Iga Świątek. Trudno nie upatrywać w tym nawiązania do tego, co wydarzyło się na US Open kilka dni temu.
Podczas rozdawania autografów po wygranym meczu z Karenem Chaczanowem Kamil Majchrzak chciał przekazać swoją czapkę małemu chłopcu. Gdy wyciągnął rękę z czapką, to odwrócił się na chwilę w drugą stronę i nie widział, że czapkę szybko złapał dorosły mężczyzna! Nagranie z tego zdarzenia miało milionowe wyświetlenia, a pisała o tym nie tylko polska, ale i światowa prasa! Co ciekawe, mężczyznę szybko namierzono i okazało się, że to szef polskiej firmy Drogbruk, Piotr Szczerek. Przedsiębiorca po kilku dniach wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie i zapewnił o braku złych intencji, choć nie wszyscy mu w to uwierzyli.
