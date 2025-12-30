Nie do wiary, kim jest żona Krzysztofa Ratajskiego. Absolutna legenda, prawdziwa mistrzyni!

Krzysztof Ratajski, znany jako "Polski Orzeł", awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie.

Jego sukces szczególnie ucieszył żonę, Karolinę Ratajską, która również jest legendą polskiego darta.

Poznajcie bliżej niezwykłą historię mistrzyni darta i jej męża, która łączy sport z życiem rodzinnym!

Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale MŚ w darcie

Krzysztof Ratajski sprawił nam wielki, choć lekko spóźniony, prezent świąteczny. "Polski Orzeł" właśnie znalazł się w ósemce najlepszych darterów na świecie. We wtorek, 30 grudnia, podczas mistrzostw świata w darcie Polak pokonał Anglika Luke'a Woodhouse'a i awansował do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Lukiem Littlerem, czyli obrońcą trofeum. Wcześniej - w 1/16 finału MŚ - Krzysztof Ratajski po pełnym zwrotów akcji pojedynku pokonał Holendra Wesley'a Plaisiera. Mało kto wie o tym, że żona naszego najlepszego dartera - Karolina Ratajska (wcześniej Podgórska) - także odnosi wielkie sukcesy w tym sporcie. Śmiało można powiedzieć, że jest ona absolutną legendą polskiego darta.

Kim jest Karolina Ratajska, żona Krzysztofa Ratajskiego?

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że Karolina Ratajska to prawdziwa mistrzyni darta. W końcu pięć razy zdobywała mistrzostwo Polski, co mówi samo za siebie. Jednak najważniejszy dla darterki nie jest sport, tylko rodzina. W jednym z ostatnich wywiadów żona Krzysztofa Ratajskiego, wyraźnie zaznaczyła, że od jej startów ważniejsze są turnieje, w których bierze udział jej mąż. Pytana przez portal Łączy nas dart o swoje starty w kobiecym tourze, wyraźnie zaznaczyła, co jest priorytetem.

Wiele zależy od tego, jak mój mąż będzie kwalifikować się na turnieje PDC (Paddy Power World Darts Championship - red.). Mamy małe dzieci, które jeszcze długo nie zostaną same w domu. W tym momencie to turnieje męża mają pierwszeństwo

- powiedziała Karolina Ratajska, która w 2025 roku zadebiutowała na turnieju z cyklu Women’s Series.

Bardzo się cieszę, że zdołałam się przełamać. Odważyłam się zarówno na lot samolotem, jak i na występ w Women’s Series. Mimo tego, że uczestniczyłam już w turniejach międzynarodowych, to jednak przerwa pięciu czy sześciu lat przyczyniła się do większego napięcia związanego z wyjazdem

- podkreśliła żona "Polskiego Orła".

Galeria: Krzysztof Ratajski i Karolina Ratajska