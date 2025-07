Maciej Żurawski swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzinnych stronach, jako wychowanek Warty Poznań, a następnie zawodnik Lecha. Jednak prawdziwa eksplozja jego talentu nastąpiła po transferze do Wisły Kraków w 1999 roku. To właśnie pod Wawelem „Magic” stał się legendą, prowadząc „Białą Gwiazdę” do jej złotej ery. W barwach Wisły zdobył pięć tytułów mistrza Polski, dwa Puchary Polski i dwukrotnie sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy. Jego bramki w niezapomnianych bojach z Parmą, Schalke czy Lazio w Pucharze UEFA w sezonie 2002/2003 na stałe zapisały się w historii polskiego futbolu. Do dziś pozostaje najskuteczniejszym strzelcem Wisły w europejskich rozgrywkach z 23 golami na koncie.

Maciej Żurawski: tak wygląda dziś była gwiazda reprezentacji Polski

Jego klasa została doceniona za granicą. W 2005 roku przeniósł się do szkockiego Celticu Glasgow, gdzie szybko zyskał uznanie kibiców, zdobywając trzy mistrzostwa kraju. Później jego piłkarska droga wiodła przez Grecję (Larissa) i Cypr, gdzie z Omonią Nikozja również świętował tytuł mistrzowski. W 2010 roku powrócił do Wisły, by w ostatnim sezonie swojej profesjonalnej kariery dołożyć do kolekcji piąty tytuł mistrza Polski. Do dziś jest wspominany z rozrzewnieniem przed kibiców „Białej Gwiazdy”.

Co dziś robi Maciej Żurawski? Został przy sporcie

W reprezentacji Polski rozegrał 72 mecze, strzelając 17 bramek. Uczestniczył w finałach Mistrzostw Świata 2002 i 2006 oraz Euro 2008, gdzie pełnił rolę kapitana. Po zakończeniu kariery pozostał blisko futbolu jako ekspert telewizyjny i komentator, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami kibiców.

Maciej Żurawski o Wiśle Kraków po finale Pucharu Polski