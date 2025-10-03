Nie wpuszczą ich na losowanie MŚ? Ludzie Trumpa ich blokują

Awansowali już na mundial

Losowanie odbędzie się 5 grudnia 2025 roku w Waszyngtonie. Reprezentacja Iranu zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach dzięki kwalifikacjom w strefie azjatyckiej.

Według doniesień medialnych, władze USA odmówiły wydania wiz dziewięciu członkom irańskiej delegacji, w tym prezesowi federacji Mehdiemu Tajowi oraz selekcjonerowi Amir Ghalenoi.

Dyrektor drużyny narodowej, Amir Mehdi Alavi, wyjaśnił, że procedura wizowa wciąż się toczy i obejmuje nie tylko sam udział w losowaniu, ale także zaplanowane na marzec seminaria FIFA. – To dopiero wstępna decyzja. Prowadzimy rozmowy z FIFA i możliwe, że w najbliższych tygodniach dojdzie do zmiany stanowiska – zaznaczył.

Alavi dodał, że spodziewa się ostatecznego rozstrzygnięcia najpóźniej do końca listopada, ponieważ przed reprezentacją stoją dwa istotne wydarzenia: grudniowe losowanie grup i pierwsze seminarium przygotowawcze FIFA. Podkreślił też, że odmowa nie była wynikiem braków formalnych w dokumentach – komplet wymaganych pism ma być złożony do soboty.

Dyrektor przyznał, że podobne problemy wizowe spotkały również inne federacje, które awansowały na mundial. – Rozmawiałem dziś także z prezesem Tajem, który mocno podkreśla wagę obecności sztabu szkoleniowego i kierownictwa reprezentacji. Jeśli Allah zechce, sprawa zakończy się pomyślnie – dodał.

Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku i weźmie w nim udział rekordowe 48 drużyn narodowych.