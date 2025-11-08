Nie zgadniesz, co Iga Świątek kupiła za pierwsze zarobione pieniądze! Po latach wyjawiła prawdę

Iga Świątek zgromadziła już 43,64 mln dolarów z nagród turniejowych.

Pamięta dokładnie, na co wydała pierwsze zarobione pieniądze w karierze, a nie było to nic szalonego.

Odkryj, co kupiła Iga Świątek za swoje pierwsze zarobki i dlaczego jej podejście do pieniędzy jest tak wyjątkowe.

Iga Świątek profesjonalną karierę rozpoczęła jesienią 2016 roku. Miała wtedy 15 lat i w seniorskim debiucie wygrała turniej ITF w Sztokholmie. Zarobiła wtedy dokładnie 1568 dolarów. Teraz według oficjalnych statystyk WTA suma jej turniejowych zarobków to 43,64 mln dolarów. Przed WTA Finals wyprzedzała ją już tylko Serena Williams, ale teraz przed Polką znajdzie się też Aryna Sabalenka. W rozmowie z chińską telewizją Iga Świątek została zapytana, na co wydała pierwszą turniejową premię.

- Pierwszą nagrodę pieniężną wydałam chyba na kolejny turniej. Ale największą rzeczą, jaką kupiłam jako nastolatka za zarobione w turnieju pieniądze, był nowy telefon. Miałam wtedy 16 lat. Kupiłam go dzień przed koncertem Coldplay, bo chciałam mieć dobry aparat do robienia zdjęć. Tak więc kupiłam telefon, nic szalonego - zdradziła z uśmiechem Iga Świątek, która jako nastolatka bardzo lubiła Coldplay, a brytyjski zespół miał koncert na warszawskim Stadionie Narodowym 18 czerwca 2017 r.

Kiedy 18-letnia Iga Świątek wiosną 2019 roku zarobiła w Roland Garros milion złotych, dochodząc do 4. rundy, "Super Express" zapytał ją, na co wyda te pieniądze.

- Szczerze mówiąc, nie mam żadnych tego typu marzeń. Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie przywiązuję żadnej wagi do pieniędzy. Nie mam dużych wydatków. Pieniądze pewnie jak zwykle wylądują na koncie i wykorzystam je, inwestując w swoją karierę - stwierdziła Iga Świątek.

