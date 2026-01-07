Nie żyje Damian Kust. Ceniony dziennikarz miał 26 lat. Świat opłakuje Polaka

Damian Kust miał zaledwie 26 lat, ale był cenionym ekspertem w świecie tenisa. Pisał dla polskiego portalu "Tenis by Dawid", a także zagranicznych, między innymi: "Last Word On Tennis" i "Cracked Racquets". Prowadził cotygodniowy podcast anglojęzyczny o cyklu Challenger, a swoją markę budował także w serwisie X, gdzie regularnie dzielił się najnowszymi doniesieniami ze światowych kortów. Pod koniec października przestał dodawać wpisy, co słusznie zaniepokoiło internautów.
United Cup: Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia? O której godzinie gra Iga Świątek?
Nie żyje dziennikarz Damian Kust. Przegrał z ciężką chorobą
"Mała aktualizacja. Tak, nie tweetowałem ani nawet nie oglądałem tenisa. Nie wdając się w szczegóły, musieli mi zrobić operację żołądka. Rekonwalescencja jest powolna i trudna zarówno dla mnie, jak i dla lekarzy" - poinformował Kust 5 listopada.
Kolejne niepokojące szczegóły przekazał kilkanaście dni później.
"Przepraszam, ale przez jakiś czas aktualizacje będą krótkie. Prawdopodobnie mam rzadką chorobę autoimmunologiczną i będą próbowali przygotować mnie do przeszczepu wątroby" - napisał 23 listopada w ostatnim swoim wpisie. 6 stycznia to jego rodzice poinformowali o śmierci 26-latka.
Świat opłakuje Polaka
Tragiczna wiadomość wstrząsnęła światem tenisa. Kondolencje płyną nie tylko z Polski.
"Bardzo mi przykro z powodu waszej straty. Damian cieszył się ogromnym szacunkiem w naszej społeczności tenisowej. Naprawdę wspaniały facet. Niech spoczywa w pokoju i szybuje wysoko w niebie z naszym Panem i Zbawicielem" - pożegnał zmarłego John Isner, znakomity amerykański tenisista, niegdyś ósmy na świecie.
Flaming znów wspiera Polaków w United Cup! Niesamowita historia maskotki naszych tenisistów
"Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek Awantury o Kasę z udziałem Damiana i jego przyjaciół – w tym samym momencie Damian był operowany…" - nie dowierza redakcja "Tenis by Dawid".
"Damian był bardzo dobrym człowiekiem i uczynił tenis lepszym miejscem… Bardzo nam smutno, że odszedł, ale bardzo się cieszymy, że mieliśmy go, nawet jeśli tylko przez chwilę" - napisał Ben Rothenberg, znany amerykański dziennikarz.
Jak nieoficjalnie informuje "Medonet", Damian Kust przeszedł trzy operacje, w tym dwa przeszczepy wątroby.