Nie żyje Damian Kust. Ceniony dziennikarz miał 26 lat. Świat opłakuje Polaka

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-01-07 9:02

Niezwykle smutne wieści obiegły świat tenisa. Nie żyje Damian Kust, ekspert i dziennikarz zajmujący się tenisem. Miał 26 lat, a o śmierci poinformowali we wtorek (6 stycznia) jego rodzice. Wstrząśnięci są pasjonaci tenisa z całego świata.

Nie żyje Damian Kust

i

Autor: Damian Kust/ X (Twitter) Nie żyje Damian Kust

Damian Kust miał zaledwie 26 lat, ale był cenionym ekspertem w świecie tenisa. Pisał dla polskiego portalu "Tenis by Dawid", a także zagranicznych, między innymi: "Last Word On Tennis" i "Cracked Racquets". Prowadził cotygodniowy podcast anglojęzyczny o cyklu Challenger, a swoją markę budował także w serwisie X, gdzie regularnie dzielił się najnowszymi doniesieniami ze światowych kortów. Pod koniec października przestał dodawać wpisy, co słusznie zaniepokoiło internautów.

United Cup: Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia? O której godzinie gra Iga Świątek?

Nie żyje dziennikarz Damian Kust. Przegrał z ciężką chorobą

"Mała aktualizacja. Tak, nie tweetowałem ani nawet nie oglądałem tenisa. Nie wdając się w szczegóły, musieli mi zrobić operację żołądka. Rekonwalescencja jest powolna i trudna zarówno dla mnie, jak i dla lekarzy" - poinformował Kust 5 listopada.

Kolejne niepokojące szczegóły przekazał kilkanaście dni później.

"Przepraszam, ale przez jakiś czas aktualizacje będą krótkie. Prawdopodobnie mam rzadką chorobę autoimmunologiczną i będą próbowali przygotować mnie do przeszczepu wątroby" - napisał 23 listopada w ostatnim swoim wpisie. 6 stycznia to jego rodzice poinformowali o śmierci 26-latka.

Świat opłakuje Polaka

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła światem tenisa. Kondolencje płyną nie tylko z Polski.

"Bardzo mi przykro z powodu waszej straty. Damian cieszył się ogromnym szacunkiem w naszej społeczności tenisowej. Naprawdę wspaniały facet. Niech spoczywa w pokoju i szybuje wysoko w niebie z naszym Panem i Zbawicielem" - pożegnał zmarłego John Isner, znakomity amerykański tenisista, niegdyś ósmy na świecie.

Flaming znów wspiera Polaków w United Cup! Niesamowita historia maskotki naszych tenisistów

"Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek Awantury o Kasę z udziałem Damiana i jego przyjaciół – w tym samym momencie Damian był operowany…" - nie dowierza redakcja "Tenis by Dawid".

"Damian był bardzo dobrym człowiekiem i uczynił tenis lepszym miejscem… Bardzo nam smutno, że odszedł, ale bardzo się cieszymy, że mieliśmy go, nawet jeśli tylko przez chwilę" - napisał Ben Rothenberg, znany amerykański dziennikarz.

Jak nieoficjalnie informuje "Medonet", Damian Kust przeszedł trzy operacje, w tym dwa przeszczepy wątroby.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się
Pytanie 1 z 14
Kim jest ta tenisistka?
Iga Świątek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS