Nie żyje Damian Kust. Ceniony dziennikarz miał 26 lat. Świat opłakuje Polaka

Damian Kust miał zaledwie 26 lat, ale był cenionym ekspertem w świecie tenisa. Pisał dla polskiego portalu "Tenis by Dawid", a także zagranicznych, między innymi: "Last Word On Tennis" i "Cracked Racquets". Prowadził cotygodniowy podcast anglojęzyczny o cyklu Challenger, a swoją markę budował także w serwisie X, gdzie regularnie dzielił się najnowszymi doniesieniami ze światowych kortów. Pod koniec października przestał dodawać wpisy, co słusznie zaniepokoiło internautów.

United Cup: Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia? O której godzinie gra Iga Świątek?

Nie żyje dziennikarz Damian Kust. Przegrał z ciężką chorobą

"Mała aktualizacja. Tak, nie tweetowałem ani nawet nie oglądałem tenisa. Nie wdając się w szczegóły, musieli mi zrobić operację żołądka. Rekonwalescencja jest powolna i trudna zarówno dla mnie, jak i dla lekarzy" - poinformował Kust 5 listopada.

Kolejne niepokojące szczegóły przekazał kilkanaście dni później.

"Przepraszam, ale przez jakiś czas aktualizacje będą krótkie. Prawdopodobnie mam rzadką chorobę autoimmunologiczną i będą próbowali przygotować mnie do przeszczepu wątroby" - napisał 23 listopada w ostatnim swoim wpisie. 6 stycznia to jego rodzice poinformowali o śmierci 26-latka.

We are the parents of Damian. Today our best son passed away. Thank you all for your support.— Damian Kust (@damiankust) January 6, 2026

Świat opłakuje Polaka

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła światem tenisa. Kondolencje płyną nie tylko z Polski.

"Bardzo mi przykro z powodu waszej straty. Damian cieszył się ogromnym szacunkiem w naszej społeczności tenisowej. Naprawdę wspaniały facet. Niech spoczywa w pokoju i szybuje wysoko w niebie z naszym Panem i Zbawicielem" - pożegnał zmarłego John Isner, znakomity amerykański tenisista, niegdyś ósmy na świecie.

Flaming znów wspiera Polaków w United Cup! Niesamowita historia maskotki naszych tenisistów

"Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek Awantury o Kasę z udziałem Damiana i jego przyjaciół – w tym samym momencie Damian był operowany…" - nie dowierza redakcja "Tenis by Dawid".

"Damian był bardzo dobrym człowiekiem i uczynił tenis lepszym miejscem… Bardzo nam smutno, że odszedł, ale bardzo się cieszymy, że mieliśmy go, nawet jeśli tylko przez chwilę" - napisał Ben Rothenberg, znany amerykański dziennikarz.

Jak nieoficjalnie informuje "Medonet", Damian Kust przeszedł trzy operacje, w tym dwa przeszczepy wątroby.

I am so so sorry for your loss. Damian was so well respected within our tennis community. A truly great guy. May he Rest In Peace and fly high in Heaven with our Lord and Savior.— John Isner (@JohnIsner) January 6, 2026

Zmarł nasz przyjaciel, redaktor Damian Kust.Damian walczył od kilku miesięcy z chorobą, która przyszła nagle i niestety okazała się silniejsza. Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę… https://t.co/TXnPAzFrOX pic.twitter.com/cqtKFTrI49— Tenis by Dawid (@TenisbyDawid) January 6, 2026