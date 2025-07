Hulk Hogan to postać, która przyczyniła się do globalnej ekspansji wrestlingu. Stał się twarzą WWE w czasie, gdy federacja zdobywała międzynarodową popularność. Jego wizerunek – blond wąsy, bandana, żółto-czerwone stroje i ogromna charyzma – na zawsze pozostanie symbolem klasycznego wrestlingu. Zadebiutował w 1977 roku jako Sterling Golden, dopiero później przyjął pseudonim Hulk Hogan, z którego był znany na całym świecie.

Hulk Hogan - sylwetka i osiągnięcia

Hulk Hogan to jednak nie tylko wrestling. Zagrał w wielu filmach i serialach (m.in. "Suburban Commando", "Mr. Nanny" czy "Thunder in Paradise"), wystąpił w reality show "Hogan Knows Best", grał nawet na gitarze basowej. Niewiele jednak osób wie, że jednym z jego najbliższych przyjaciół był Polak, Krzysztof Sader.

- Moje życie jest jak spełniony amerykański sen! - opowiadał nam w 2009 roki Sader. - Pierwszy raz zobaczyłem go na meczu zapaśniczym, na który zabrał mnie ojciec. Miałem trzy lata. Od tamtej pory jest moim idolem. Gdy tylko zrobiłem prawo jazdy, jeździłem na wszystkie zawody Hogana do okolicznych stanów.

W końcu słynny zapaśnik zaczął rozpoznawać Sadera wśród swoich fanów. Polak zaś marzył o tym, żeby lepiej poznać Hulka. Pewnego dnia pojechał do Clearwater na Florydzie do restauracji, którą prowadził zapaśnik. Tam go spotkał. Idol dał mu numer telefonu i zaprosił do swojej rezydencji. Tak narodziła się ich przyjaźń.

Bandany - oto nowy hit! Modę zapoczątkował Hulk Hogan!

Krzysztof Sader, polski przyjaciel Hulka Hogana

- Jestem pielęgniarzem. Kiedy tata Hulka zachorował, opiekowałem się nim do jego ostatnich chwil życia - zdradził Sader, któremu pomagał Hoganowi również w interesach. - Krzysztof jest jedną z nielicznych osób, którym mogę zaufać - mówił o nim Hogan. - Jest moim przyjacielem. Zawsze bardzo dużo mi opowiada o Polsce. Dlatego zamierzam tam pojechać. Na razie, gdy odwiedzam Krzysztofa w Chicago, zajadam się kiełbasą i gołąbkami - dodawał zapaśnik.

Podczas jeden z wizyt w jego domu, Hulk zjadł aż 19 gołąbków w sosie grzybowym! Sader ma w swoim domu prawdziwe muzeum Hulka Hogana. Są w nim autografy, zdjęcia, lalki wyglądające jak Hogan, a nawet jego żółte elastyczne stroje, w których kiedyś walczył! - Hulk to w USA wielka sława. Ale nie gwiazdorzy, nie wywyższa się. To wspaniały facet - zakończył Polak.

i Autor: Super Express Materiał o przyjaźni Sadera z Hoganem