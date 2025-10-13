Niepublikowane zdjęcie Andrzeja Gołoty z gwiazdą światowego kina! Spotkali się na finałach NBA, w których czarował Michael Jordan

W sieci krąży mnóstwo zdjęć Gołoty ze znanymi osobistościami ze świata polityki, sportu czy show-biznesu, ale wciąż w prywatnych archiwach fotoreporterów, dziennikarzy czy kibiców zachowały się perełki, których świat jeszcze nie widział. Ale jedna z nich właśnie ujrzała światło dzienne.
Andrzej Gołota i Bruce Willis razem na finałach NBA w 1997 roku
Dziennikarz Przemysław Garczarczyk zamieścił w swoich mediach społecznościowych fotkę Gołoty... z legendą kina, Brucem Willisem. "Dostałem klasyk z niesamowitego archiwum 📸 Dwighta Manley'a: Endrju z Bruce Willisem, finały NBA, 1997 Chicago" - napisał Garczarczyk.
W finale NBA w 1997 roku rywalizowały drużyny Chicago Bulls i Utah Jazz. Po tytuł sięgnęli ci pierwsi, wygrywając serię 4-2. MVP finałów po raz piąty w swojej karierze został genialny Michael Jordan.
Obecność Gołoty i Willisa na jednym z meczów w Chicago nie dziwi, bo panowie w tamtym czasie byli niezwykle popularni w USA. Gołota był wtedy świeżo po dwóch ringowych wojnach z Riddickiem Bowe i choć obie przegrał przez dyskwalifikację, to z przytupem wdarł się do czołówki wagi ciężkiej. W nagrodę kilka miesięcy później po raz pierwszy w karierze stanął przed szansą na zdobycie tytułu mistrza świata. Niestety Lennox Lewis rozbił go w Atlantic City w zaledwie 95 sekund.
Willis z kolei w 1997 roku był już światową gwiazdą kina. Miał za sobą trzy części "Szklanej pułapki", w której wcielił się w rolę kultowego do dziś nowojorskiego policjanta Johna McClane'a oraz role w takich filmach jak "Pulp Fiction", "12 małp" czy "Piąty element". Wielką karierę rozpoczął jednak od serialu "Na wariackich papierach", który przyniósł mu w 1987 roku dwie prestiżowe statuetki - Złotego Globa (najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu) oraz nagrodę Emmy (najlepszy aktor w serialu dramatycznym).
