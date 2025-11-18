Niespodziewany apel do Karola Nawrockiego. W tle Donald Trump! Polski gwiazdor wywołał zamieszanie

Karol Nawrocki jest wielkim fanem sportu, zwłaszcza sportów walki. Prezydent RP pojawia się na różnych wydarzeniach sportowych – meczach czy galach bokserskich. Czy już niedługo Karol Nawrocki pojawi się także na gali KSW? Zaproszenie w jego kierunku wystosował nowy tymczasowy mistrz KSW w wadze piórkowej Patryk Kaczmarczyk.

Karol Nawrocki zaproszony na galę KSW! Mistrz nagle wypalił

Patryk Kaczmarczyk na ostatniej gali XTB KSW 112 w Szczecinie zdobył pas tymczasowego mistrza KSW w kategorii piórkowej, pokonując przez poddanie w piątej rundzie Adama Soldaeva, spełniając swoje marzenia. Od razu po pojedynku zaczął też wbijać szpilki w kierunku panującego czempiona Salahdine'a Parnasse'a.

W programie Oktagon Live w „Kanale Sportowym” Kaczmarczyk zdecydował się na bardzo śmiałe słowa. Zdecydował się publicznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na styczniową galę KSW, która odbędzie się w jego rodzinnym mieście Radomiu. Porównał to do wizyt Donalda Trumpa na UFC.

KSW 112 w Szczecinie: Wyniki gali! Patryk Kaczmarczyk tymczasowym mistrzem KSW

Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem – powiedział Patryk Kaczmarczyk.

Patryk Kaczmarczyk: Przedstawiam wartości patriotyczne

Patryk Kaczmarczyk nie ukrywał, że dla niego wartości związane z patriotyzmem są bardzo ważne. Tuż po gali wypowiadał się w temacie Narodowego Święta Niepodległości.

- Mój ostatni występ, przedstawiam wartości patriotyczne. Widzę jak prezydent mówi o historii i przywiązuje do niej wagę w swoich przemówieniach. Totalnie nie poruszam tutaj wątków politycznych, ani nic takiego. Jest to prezydent wszystkich Polaków wybrany przez większość. Nieważne czy to jest lewa, czy prawa strona – dodał w „Kanale Sportowym”.

