Niespodziewany apel do Karola Nawrockiego. W tle Donald Trump! Polski gwiazdor wywołał zamieszanie

Czy prezydent Karol Nawrocki pojawi się niedługo na gali największej polskiej organizacji MMA KSW?

Głowa Państwa została zaproszona na styczniowe wydarzenie przez Patryka Kaczmarczyka, nowego tymczasowego mistrza KSW w wadze piórkowej

W pewnym momencie nowy czempion porównał to zaproszenie do obecności Donalda Trumpa w USA

Karol Nawrocki zaproszony na galę KSW! Mistrz nagle wypalił

Patryk Kaczmarczyk na ostatniej gali XTB KSW 112 w Szczecinie zdobył pas tymczasowego mistrza KSW w kategorii piórkowej, pokonując przez poddanie w piątej rundzie Adama Soldaeva, spełniając swoje marzenia. Od razu po pojedynku zaczął też wbijać szpilki w kierunku panującego czempiona Salahdine'a Parnasse'a.

W programie Oktagon Live w „Kanale Sportowym” Kaczmarczyk zdecydował się na bardzo śmiałe słowa. Zdecydował się publicznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na styczniową galę KSW, która odbędzie się w jego rodzinnym mieście Radomiu. Porównał to do wizyt Donalda Trumpa na UFC.

KSW 112 w Szczecinie: Wyniki gali! Patryk Kaczmarczyk tymczasowym mistrzem KSW

Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem – powiedział Patryk Kaczmarczyk.

Zobacz zdjęcia Karola Nawrockiego z ostatniego meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym.

Patryk Kaczmarczyk: Przedstawiam wartości patriotyczne

Patryk Kaczmarczyk nie ukrywał, że dla niego wartości związane z patriotyzmem są bardzo ważne. Tuż po gali wypowiadał się w temacie Narodowego Święta Niepodległości.

- Mój ostatni występ, przedstawiam wartości patriotyczne. Widzę jak prezydent mówi o historii i przywiązuje do niej wagę w swoich przemówieniach. Totalnie nie poruszam tutaj wątków politycznych, ani nic takiego. Jest to prezydent wszystkich Polaków wybrany przez większość. Nieważne czy to jest lewa, czy prawa strona – dodał w „Kanale Sportowym”.