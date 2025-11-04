Novak Djoković zabrał głos po ucieczce z Serbii. Wyjaśnił, co jest dla niego najważniejsze

Djoković trafił do Grecji po wyjeździe z Serbii. Wyjawił, jak się tam czuje

Novak Djoković należy do najwybitniejszych tenisistów w całej historii tenisa, wraz z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem zdominował tę dyscyplinę w ostatnich latach. Był krok od zdobycia kalendarzowego Wielkiego Szlema (przegrał w finale ostatniego turnieju do kompletu, US Open), jest też rekordzistą pod względem liczby zdobytych tytułów wielkoszlemowych, których ma 24, a to oczywiście tylko jeden z wielu rekordów. To czyni go oczywiście także jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem pochodzącym z Serbii, więc nie dziwi też to, że jest kochany przez kibiców w swoim kraju. Ale sytuacja polityczna sprawiła, że musiał on opuścić swoją ojczyznę.

Djoković nie od dziś wzbudzał sporo kontrowersji, właśnie jeśli chodzi o tematy polityczne – w konflikcie na linii Serbii z Kosowem stawał po stronie swojej ojczyzny, która nie uznaje niepodległości Kosowa. Ale teraz i on znalazł się na celowniku władz z prezydentem Aleksandrem Vuciciem na czele, po tym, jak tenisista wsparł antyrządowe protesty po tragedii budowlanej w Nowym Sadzie. Ostatecznie Djoković został nazwany „zdrajcą” i postanowił opuścić kraj i osiadł w Grecji. Teraz w rozmowie z portalem sdna.gr wyjawił, że wyprowadzka do Aten nie była jakoś szczególnie planowana.

– Szczerze mówiąc, nie planowałem tego. Właściwie w ciągu ostatnich dwóch lat wiele się wydarzyło, zmieniło się w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Ale w porządku, takie jest życie – zaczął Novak Djoković. Wyjaśnił, że obecnie najważniejsze jest dla niego dobro jego rodziny, przede wszystkim dzieci. – Mamy dwójkę małych dzieci i staramy się dostosować, znaleźć dla nich najlepsze środowisko. To jest priorytet: jak dzieci będą dorastać w środowisku najbardziej sprzyjającym ich zdrowiu psychicznemu, fizycznemu i emocjonalnemu. W tym otoczeniu czujemy, że mamy więcej czasu dla rodziny – zdradził.

Były numer „1” rankingu ATP wyjawił, że dobrze żyje mu się w Grecji. – Wszystko układa się bardzo dobrze. Czujemy się mile widziani, ludzie są wobec nas bardzo życzliwi, hojni i przyjaźni. Jednocześnie czujemy, że jako rodzina mamy czas na rzeczy, które nas zbliżają – powiedział Djoković. W najbliższym czasie wystąpi on w turnieju ATP 250 w Atenach i będzie to pierwszy raz, gdy zagra przed grecką publicznością i w swoim nowym „domu”.