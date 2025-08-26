Nowa fryzura Carlosa Alcaraza robi furorę! Ściął się na żołnierza. Aż trudno go rozpoznać

Kamil Heppen
2025-08-26 13:01

Carlos Alcaraz to jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w US Open, ale na starcie turnieju więcej mówi się o jego nowej fryzurze! Hiszpan zszokował świat, ścinając się na łyso. W nowym wydaniu zmienił się nie do poznania i nie tak łatwo rozpoznać go na pierwszy rzut oka. Tylko spójrz na te zdjęcia!

Carlos Alcaraz podobnie jak Iga Świątek przystąpił do US Open po wygraniu turnieju rangi Masters w Cincinnati. W finale okazał się lepszy od Jannika Sinnera, który w amerykańskim upale nie był sobą i skreczował przy stanie 5:0 dla Hiszpana w pierwszym secie. Nieszczególnie zmęczony Alcaraz tak jak Świątek już po kilkunastu godzinach wrócił na kort w gwiazdorskim turnieju miksta US Open, ale w przeciwieństwie do Polki - która z Casperem Ruudem doszła aż do finału - przegrał już pierwszy mecz w głośnej parze z Emmą Raducanu.

Łysy Carlos Alcaraz hitem US Open. Szarapowa aż zaniemówiła

Wtedy Alcaraz był jeszcze sobą z ostatnich miesięcy. Na głowie miał bujną czuprynkę, ale już kilka dni później 22-latek zaskoczył cały świat, ścinając się na łyso!

Carlos Alcaraz ściął się na łyso
16 zdjęć

Jeszcze przed pierwszym meczem w męskim turnieju US Open 2025 hiszpański tenisista pokazał się w nowym wydaniu podczas treningu. Ci, którzy mieli nadzieję, że to świetnie wykonany żart lub wyjątkowa akcja, ostatecznie muszą pogodzić się z nową fryzurą Alcaraza.

Odmieniony wicelider rankingu ATP "na łyso" ograł Amerykanina Reilly'ego Opelkę w 1. rundzie turnieju (6:4, 7:5, 6:4). Wobec niepewnego stanu zdrowia Sinnera, uchodzi teraz za głównego faworyta do triumfu, a w kolejnej rundzie zmierzy się z Włochem Mattią Belluccim. Ekspertom trudno jednak skupić się na razie na jego tenisie.

- Nie doszłam jeszcze do tenisa. Wciąż myślę o fryzurze na żołnierza (śmiech). Jest taka prosta w zadbaniu i on po prostu to zrobił. To mocny ruch, ja byłabym niepewna. Ale to właśnie trzeba w nim kochać – jego zdolność do bycia tak swobodnym i pewnym siebie, i tę szczególną aurę, która wykracza poza grę - komentowała w ESPN Maria Szarapowa, zapytana o rywalizację Alcaraza z Sinnerem.

Zobacz na zdjęciach, jak dziś wygląda legendarna Maria Szarapowa:

Maria Szarapowa
9 zdjęć
ATP
TENIS
US OPEN
Carlos Alcaraz