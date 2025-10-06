Nowe informacje ws. zatrzymania Denisa Z.! Wiemy, co chce zrobić prokuratura z „Bad Boyem”

2025-10-06 11:14

Pojawiły się najnowsze informacje w sprawie zatrzymania zawodników freak-fightów. W ramach porachunków pseudokibiców aresztowano m.in. Denisa Z., znanego w świecie internetu jako „Bad Boy”. Najświeższe wiadomości w tej sprawie przekazało radio „RMF FM”. Wiemy, jaki plan ma prokuratura.

Denis Z. ps. Bad Boy zatrzymany. Oto, co przy nim znaleźli

  • Po porachunkach pseudokibiców toruńskiego zespołu doszło do trzech zatrzymań
  • Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. Denis Z., ps. „Bad Boy” oraz Bartosz Sz.
  • Pojawiły się najnowsze informacje dotyczące zatrzymania freak-fightera

Denis Z., znany jako „Bad Boy” zatrzymany przez policję

Nowe fakty w sprawie głośnego zatrzymania pseudokibiców w Toruniu. Jak ustalono, wśród trzech aresztowanych mężczyzn znalazł się Denis Z., znany w świecie freak-fightów jako „Bad Boy”. Zawodnik i były uczestnik walk na gołe pięści miał brać udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Informację o zatrzymaniu „Bad Boya” potwierdziło RMF FM. Według ustaleń dziennikarzy, akcja policji miała związek ze zdarzeniem, do którego doszło na ulicy Podgórskiej w Toruniu. W bójce uczestniczyło kilku mężczyzn, a na miejscu znaleziono maczety oraz przedmioty przypominające broń palną.

Komunikat policji ws. zatrzymania pseudokibiców z Torunia! Jednym z nich jest Denis Z., znany jako „Bad Boy”

- Jeden z najbardziej kontrowersyjnych zawodników świata freak-fightów, Denis Z., znany jako „Bad Boy”, został zatrzymany przez toruńską policję – potwierdziło RMF FM. Zatrzymanym grozi nawet do ośmiu lat więzienia.

Denis Z. ps. Bad Boy zatrzymany. Oto, co przy nim znaleźli
9 zdjęć

Media: Prokuratura ma wystąpić o 3 miesiące aresztu dla zatrzymanych

Denis Z. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci świata freak-fightów. Zyskał popularność dzięki emocjonującym walkom i wybuchowemu temperamentowi, który często prowadził do ostrych konfrontacji z innymi zawodnikami – zarówno w klatce, jak i poza nią.

O jego problemach z prawem mówiło się od dłuższego czasu. W ostatnich tygodniach w sieci krążyły plotki o możliwym zatrzymaniu zawodnika. Michał „Boxdel” Baron, współwłaściciel FAME MMA, opublikował nawet nagranie, na którym widać mężczyznę przypominającego Denisa, uciekającego z miejsca zdarzenia i wsiadającego do samochodu.

Denis Z. „Bad Boy” zatrzymany! Gwiazdor freak-fightów wpadł w ręce policji

Jak informuje RMF FM, wobec Denisa Z. i Bartosza Sz. ma zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wypuszczony miał zostać 15-latek, który był trzecią z zatrzymanych osób.

Tym razem jednak to nie plotki, a oficjalne działania służb. Policja nie ujawnia szczegółów postępowania, ale wszystko wskazuje na to, że „Bad Boy” znów znalazł się w centrum poważnych kłopotów.

