Nowe informacje ws. zatrzymania Denisa Z.! Wiemy, co chce zrobić prokuratura z „Bad Boyem”

Nowe fakty w sprawie głośnego zatrzymania pseudokibiców w Toruniu. Jak ustalono, wśród trzech aresztowanych mężczyzn znalazł się Denis Z., znany w świecie freak-fightów jako „Bad Boy”. Zawodnik i były uczestnik walk na gołe pięści miał brać udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Informację o zatrzymaniu „Bad Boya” potwierdziło RMF FM. Według ustaleń dziennikarzy, akcja policji miała związek ze zdarzeniem, do którego doszło na ulicy Podgórskiej w Toruniu. W bójce uczestniczyło kilku mężczyzn, a na miejscu znaleziono maczety oraz przedmioty przypominające broń palną.

Denis Z. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci świata freak-fightów. Zyskał popularność dzięki emocjonującym walkom i wybuchowemu temperamentowi, który często prowadził do ostrych konfrontacji z innymi zawodnikami – zarówno w klatce, jak i poza nią.

O jego problemach z prawem mówiło się od dłuższego czasu. W ostatnich tygodniach w sieci krążyły plotki o możliwym zatrzymaniu zawodnika. Michał „Boxdel” Baron, współwłaściciel FAME MMA, opublikował nawet nagranie, na którym widać mężczyznę przypominającego Denisa, uciekającego z miejsca zdarzenia i wsiadającego do samochodu.

Jak informuje RMF FM, wobec Denisa Z. i Bartosza Sz. ma zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wypuszczony miał zostać 15-latek, który był trzecią z zatrzymanych osób.

Tym razem jednak to nie plotki, a oficjalne działania służb. Policja nie ujawnia szczegółów postępowania, ale wszystko wskazuje na to, że „Bad Boy” znów znalazł się w centrum poważnych kłopotów.

