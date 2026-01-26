Nowy chłopak Oli Ciupy wywołał skandal na FAME MMA! Była przy nim na gali

Nowy rok przyniósł potwierdzenie nowego związku Oli Ciupy, a już po kilku tygodniach stycznia o nowym chłopaku prezenterki i modelki jest naprawdę głośno! Paweł Bomba wywołał skandal na ostatniej gali FAME MMA w Tarnowie, gdy kopnął leżącego rywala po walce. Ciupa wspierała ukochanego i obserwowała to wszystko z bliska.

Życie miłosne Oli Ciupy wraz z początkiem roku znów stało się głośnym tematem. 1 stycznia celebrytka pokazała się z nowym partnerem. Po rozstaniu z "Kubańczykiem" jej serce skradł inny mężczyzna, który zyskał popularność za sprawą freak-fightów - Paweł Bomba. Popularny "Scarface" ma za sobą walki m.in. z Amadeuszem Ferrarim i Marcinem Najmanem, a 24 stycznia ponownie wszedł do klatki. Tym razem jego rywalem był Łukasz "Cameraboy" Pawłowski, a w ich konflikt niespodziewanie została włączona właśnie Ciupa!

Ola Ciupa i Paweł Bomba
Chłopak Oli Ciupy wywołał skandal na gali FAME 29

Przed walką z Bombą "Cameraboy" obrażał także jego dziewczynę. Ciupa wydała nawet specjalne oświadczenie. "Wskazuję, że treści prezentowane na temat mojej osoby przez Łukasza Pawłowskiego ps. Cameraboy w programie na żywo FAME MMA są nieprawdziwe. Jednocześnie informuję, że sprawą zajmują się już moi pełnomocnicy z Kancelarii Dubois i Wspólnicy. Pani Mecenas w dniu dzisiejszym zainicjowała odpowiednie procedury związane z bezprawnym naruszeniem moich dóbr osobistych" - informowała 16 stycznia celebrytka.

Konflikt jej partnera z "Cameraboyem" stał się więc naprawdę personalny, a wszystkie złe emocje uszły z Bomby już po walce. Nie wystarczyło mu efektowne zwycięstwo przed czasem - po przerwaniu pojedynku przez sędziego ruszył jeszcze w stronę leżącego rywala i kopnął go z całej siły! Dopiero interwencja ochrony uspokoiła sytuację, choć federacja FAME i tak zapowiedziała karę za zachowanie Bomby. Wszystko to działo się na oczach Ciupy, która wspierała ukochanego w Tarnowie. A po wszystkim świętowała z nim zwycięstwo nad rywalem, który naprawdę mocno zaszedł im w ostatnich tygodniach za skórę!

