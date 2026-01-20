Maria Luisa Jacobelli to włoska dziennikarka sportowa, śledzona przez miliony w mediach społecznościowych.

Zaczynała od modelingu, by ostatecznie spełnić marzenie o relacjonowaniu Ligi Mistrzów.

Jej życie prywatne, w tym rzekome romanse i doświadczenia ze stalkingiem, budzi równie duże zainteresowanie.

Odkryj więcej o jej drodze do sukcesu i kulisach życia we włoskim show-biznesie!

Kim jest Maria Luisa Jacobelli? Początki kariery i życie osobiste

Jest córką Xaviera Jacobelliego, jednego z najbardziej cenionych dziennikarzy sportowych we Włoszech, byłego dyrektora prestiżowych redakcji, w tym "Tuttosport". Dorastając w domu, w którym sport był wszechobecny, naturalnie zainteresowała się tą tematyką. Mimo że początkowo studiowała z myślą o karierze dyplomatycznej, jej pasja do piłki nożnej ostatecznie zwyciężyła.

Swoją przygodę z mediami rozpoczęła od modelingu, by w 2017 roku zadebiutować jako prezenterka telewizyjna w lokalnych stacjach, takich jak Top Calcio 24 i Telelombardia.

Rozwój kariery: Od Rai i DAZN po Sport Mediaset

Przełom w jej karierze nastąpił, gdy została zauważona przez ogólnokrajowe stacje. W 2018 roku dołączyła do zespołu programu "Calcio&Mercato" na antenie Rai 2 i Rai Sport. Kolejnym krokiem był transfer do DAZN, gdzie stała się jedną z głównych twarzy relacjonujących mecze Serie A. Ostatecznie, pragnąc realizować swoje największe marzenie zawodowe – relacjonowanie meczów Ligi Mistrzów – przeszła do Sport Mediaset, gdzie pracuje jako jedna z czołowych prezenterek.

Romans z Kylianem Mbappe, plotki o związku z Francesco Tottim

Na Instagramie jej profil śledzi 5 mln osób. Dzieli się z fanami zarówno kulisami pracy, jak i fragmentami życia prywatnego. Często publikuje profesjonalne sesje zdjęciowe, a przez magazyn "Gente" została okrzyknięta "włoską Kim Kardashian". W 2020 roku wzięła udział w reality show "Temptation Island". Jest też autorką książki "Ora sono io", w której opisała swoje doświadczenia ze stalkingiem.

Dziennikarka łączona była z kilkoma znanymi postaciami. Spekulowano o jej o romansie z francuskim piłkarzem Kylianem Mbappé, jednak żadna ze stron nigdy nie potwierdziła tych doniesień. Przed rokiem jej nazwisko padło w kontekście Francesco Totiego, byłej gwiazdy Romy i reprezentacji Włoch.

