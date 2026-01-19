Valentina Caruso, urodzona na Sardynii, rozpoczęła swoją karierę w lokalnych mediach, zanim osiągnęła ogólnokrajową sławę.

Dziennikarka, znana z pasji do sportu i archeologii, łączy te zainteresowania w swojej pracy.

Odkryj, jak Caruso podbiła włoskie media i co sprawia, że jej kariera jest tak wyjątkowa!

Z Cagliari na szczyty włoskich mediów

Valentina Caruso urodziła się na Sardynii. To właśnie z tą wyspą jest nierozerwalnie związana, co często podkreśla w wywiadach. Jej droga do ogólnokrajowej sławy wiodła przez lokalne media, gdzie stawiała pierwsze kroki w zawodzie. Prowadziła m.in. programy sportowe, koncentrując się głównie na doniesieniach związanych z Cagliari Calcio.

Przełomem w karierze okazała się współpraca z ogólnokrajowymi stacjami. W 2014 roku zadebiutowała na antenie Sky Sport, co otworzyło jej drzwi do największych wydarzeń sportowych we Włoszech.

Archeologia – niezwykła pasja dziennikarki

Caruso wyróżnia się wykształceniem. Zanim na stałe związała się z mediami, ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku archeologia. Jak sama przyznaje, była to jej pierwsza wielka pasja. Od trzech lat prowadzi na kanale Rai program "Origini". W audycji tej podróżuje po Włoszech, odkrywając historyczne i archeologiczne tajemnice.

Nie tylko dziennikarstwo

Próbowała także swoich sił jako aktorka i modelka, biorąc udział w reklamach i teledyskach. Miłość do futbolu zaszczepiła w niej mama, fanka Cagliari. W wolnym czasie prezenterka biega, jeździ na rowerze i konno, co można zobaczyć w jej mediach społecznościowych, gdzie publikuje także zdjęcia związane z pracą we włoskich mediach. Jej profil śledzi ponad 200 tys. obserwujących.

