Agustina Gandolfo, partnerka gwiazdy futbolu Lautaro Martineza, od zawsze podkreśla swoją niezależność i ambicje.

Ich miłość rozkwitła w Argentynie, a Agustina porzuciła swoje dotychczasowe życie, by wspierać ukochanego w Mediolanie.

Poznaj, jak Agustina stała się kluczową postacią w życiu i karierze Lautaro Martineza.

Kim jest Agustina Gandolfo? To nie tylko żona gwiazdy futbolu

Agustina Gandolfo od najmłodszych lat wykazywała się ambicją i niezależnością. Zanim jej życie splotło się z losami jednego z najpopularniejszych piłkarzy świata, pracowała w rodzinnej firmie i studiowała ekonomię. Nigdy nie chciała być postrzegana jedynie przez pryzmat sławnego partnera, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach, buntując się przeciwko etykiecie "żony piłkarza".

Nowa gorąca para w Lechu Poznań. On ma zadatki na gwiazdę, ona będzie błyszczeć na trybunach?

Historia miłości jak z bajki: tak poznali się Agustina i Lautaro

Ich drogi skrzyżowały się w 2018 roku w Argentynie, jeszcze zanim Lautaro Martinez przeniósł się do Interu Mediolan. Choć transfer do Włoch na chwilę ich rozdzielił, miłość okazała się silniejsza od odległości. Agustina podjęła odważną decyzję i w wieku 21 lat porzuciła swoje dotychczasowe życie, by dołączyć do ukochanego w Mediolanie. Ta decyzja była początkiem pięknej wspólnej drogi. Para wzięła ślub podczas dwóch ceremonii i doczekała się dwójki dzieci: córki Niny i syna Theo.

Mateusz Bogusz przekazał wspaniałą nowinę. Wielkie zmiany w życiu kadrowicza

"Cudowne wsparcie" na boisku i poza nim

Agustina jest jego najwierniejszym kibicem, regularnie pojawia się na trybunach San Siro i wspiera męża w mediach społecznościowych. To właśnie ona jest opoką, która pomaga mu radzić sobie z presją i oczekiwaniami. Wielu komentatorów sportowych uważa, że to właśnie szczęśliwe życie rodzinne jest jednym z kluczy do sukcesu i znakomitej formy strzeleckiej Martineza, który w obecnym sezonie Serie A ma już na koncie 10 goli.

Najpiękniejsza strona calcio? Gorąca Federica Di Bartolomeo zachwyca na ekranie i poza nim

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze? Pytanie 1 z 19 Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa: Fenerbahce Stambuł PSV Eindhoven Panathinaikosowi Ateny Następne pytanie