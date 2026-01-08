Mateusz Bogusz, reprezentant Polski, ogłosił radosną nowinę – zostanie ojcem!

Ta osobista radość zbiega się z medialnymi doniesieniami o jego przyszłości zawodowej, w tym możliwym transferze do Houston Dynamo.

Czy powrót do MLS, gdzie Bogusz odnosił sukcesy, będzie kolejnym krokiem w jego karierze i życiu rodzinnym?

Nowy rozdział w życiu reprezentanta Polski

Mateusz Bogusz zostanie ojcem. Wspaniałą informacją piłkarz podzielił się na Instagramie, publikując wzruszające zdjęcie z narzeczoną, Wiktorią Wychowską, która pokazuje zdjęcie z badania. Para nie kryje swojego szczęścia. "Ona jest w drodze" – napisała przyszła mama. To kolejny piękny moment w ich związku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak podczas wakacji na greckiej wyspie Mykonos para zaręczyła się.

Mateusz Bogusz wyjedzie z Meksyku?

Radosne wieści z życia prywatnego zbiegają się z gorącym okresem w karierze zawodowej Bogusza. Wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z meksykańskim klubem Cruz Azul może dobiec końca. Według medialnych doniesień Houston Dynamo złożyło oficjalną ofertę za polskiego pomocnika. Dla Bogusza byłby to możliwy powrót do MLS, w której z powodzeniem występował przed transferem do Cruz Azul.

Udany pobyt w Los Angeles

Okres gry w Stanach Zjednoczonych był dla Mateusza Bogusza bardzo udany. W barwach Los Angeles FC szybko stał się jednym z ważnych zawodników. Jego dobra postawa w Ameryce zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, w której zadebiutował we wrześniu 2024 roku w meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji.

Ewentualny powrót do USA wydaje się naturalnym krokiem. Stabilizacja życiowa związana z narodzinami dziecka może być dodatkowym argumentem za wyborem dobrze znanej i cenionej przez niego ligi.

