Lech Poznań, walczący na trzech frontach, wzmacnia kadrę przed drugą częścią sezonu, pozyskując nowego bramkarza.

Nowym nabytkiem Kolejorza został 22-letni bułgarski bramkarz Płamen Andreew, wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam.

Andreew ma wzmocnić rywalizację o miejsce w bramce, a jego partnerka, Assya Atanasowa, z pewnością przyciągnie uwagę na trybunach.

Czy ten transfer okaże się kluczem do sukcesów Lecha w nadchodzącej rundzie?

Przed Lechem Poznań w tym roku walka na trzech frontach: w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Konferencji. Dlatego mistrz Polski wzmacnia kadrę przed drugą częścią sezonu. Nowym nabytkiem Kolejorza został bułgarski bramkarz Płamen Andreew (21 l.), który zagra w klubie z Bułgarskiej.

Płamen Adreew czyli Bułgar przy Bułgarskiej

W rundzie jesiennej Andreew był piłkarzem Racingu Santander, z drugiej ligi hiszpańskiej. Jednak do Lecha trafia na zasadzie wypożyczenia z Feyenoordu Rotterdam, który dysponuje prawami do niego. Umowa obowiązuje do końca obecnych rozgrywek. Poznański zespół zagwarantował sobie prawo wykupienia bramkarza z holenderskiego klubu.

Tomasz Rząsa: Bułgar ma refleks i dobrze radzi sobie w powietrzu

- Lech to klub z bogatą historią, który mierzy wysoko. Liczę na to, że będę mógł pomóc drużynie - wyznał Andreew, cytowany przez portal Kolejorza.

Bułgar w ekipie z Wielkopolski dostał bluzę z numerem 1. Ma naciskać na pierwszego golkipera, Bartosza Mrozka.

- Potrafi pokazać refleks i skutecznie interweniować na linii, a do tego wygrywać starcia z rywalami. Dobrze radzi sobie także w powietrzu – tak Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha, komplementował nowego golkipera w rozmowie z klubowymi mediami.

Assya Atanasowa – piękna partnerka i największe wsparcie

Wraz z nowym bramkarzem do Poznania przybywa jego ukochana, Assya Atanasowa. Piękna Bułgarka towarzyszy piłkarzowi na kolejnych etapach jego kariery, od Sofii, przez Holandię i Hiszpanię. Wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych świadczą o silnym uczuciu.

Bułgarka z pewnością skupi na sobie uwagę fotoreporterów na trybunach. Jej obecność i wsparcie mogą okazać się kluczowe dla szybkiej aklimatyzacji Płamena. Jego ukochana będzie jedną z najjaśniejszych postaci na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej podczas meczów Lecha Poznań.

