Nowa gorąca para w Lechu Poznań. On ma zadatki na gwiazdę, ona będzie błyszczeć na trybunach?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-09 12:28

Lech Poznań ma nowego bramkarza, który ma wzmocnić rywalizację w zespole. To Bułgar Płamen Andreew, który przybywa do Polski ze swoją partnerką, Assyą Atanasową. Podczas gdy on ma walczyć o miejsce w składzie, ona już teraz przyciąga uwagę. Czy to nowa gorąca para polskiej ligi?

  • Lech Poznań, walczący na trzech frontach, wzmacnia kadrę przed drugą częścią sezonu, pozyskując nowego bramkarza.
  • Nowym nabytkiem Kolejorza został 22-letni bułgarski bramkarz Płamen Andreew, wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam.
  • Andreew ma wzmocnić rywalizację o miejsce w bramce, a jego partnerka, Assya Atanasowa, z pewnością przyciągnie uwagę na trybunach.
  • Czy ten transfer okaże się kluczem do sukcesów Lecha w nadchodzącej rundzie?

Przed Lechem Poznań w tym roku walka na trzech frontach: w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Konferencji. Dlatego mistrz Polski wzmacnia kadrę przed drugą częścią sezonu. Nowym nabytkiem Kolejorza został bułgarski bramkarz Płamen Andreew (21 l.), który zagra w klubie z Bułgarskiej.

Mateusz Bogusz przekazał wspaniałą nowinę. Wielkie zmiany w życiu kadrowicza

Płamen Adreew czyli Bułgar przy Bułgarskiej

W rundzie jesiennej Andreew był piłkarzem Racingu Santander, z drugiej ligi hiszpańskiej. Jednak do Lecha trafia na zasadzie wypożyczenia z Feyenoordu Rotterdam, który dysponuje prawami do niego. Umowa obowiązuje do końca obecnych rozgrywek. Poznański zespół zagwarantował sobie prawo wykupienia bramkarza z holenderskiego klubu.

Najpiękniejsza strona calcio? Gorąca Federica Di Bartolomeo zachwyca na ekranie i poza nim

Tomasz Rząsa: Bułgar ma refleks i dobrze radzi sobie w powietrzu

- Lech to klub z bogatą historią, który mierzy wysoko. Liczę na to, że będę mógł pomóc drużynie - wyznał Andreew, cytowany przez portal Kolejorza.

Bułgar w ekipie z Wielkopolski dostał bluzę z numerem 1. Ma naciskać na pierwszego golkipera, Bartosza Mrozka.

- Potrafi pokazać refleks i skutecznie interweniować na linii, a do tego wygrywać starcia z rywalami. Dobrze radzi sobie także w powietrzu – tak Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha, komplementował nowego golkipera w rozmowie z klubowymi mediami.

Eva Gini: od bieżni lekkoatletycznej do gwiazdy telewizji. Historia sukcesu włoskiej piękności

Assya Atanasowa – piękna partnerka i największe wsparcie

Wraz z nowym bramkarzem do Poznania przybywa jego ukochana, Assya Atanasowa. Piękna Bułgarka towarzyszy piłkarzowi na kolejnych etapach jego kariery, od Sofii, przez Holandię i Hiszpanię. Wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych świadczą o silnym uczuciu.

Bułgarka z pewnością skupi na sobie uwagę fotoreporterów na trybunach. Jej obecność i wsparcie mogą okazać się kluczowe dla szybkiej aklimatyzacji Płamena. Jego ukochana będzie jedną z najjaśniejszych postaci na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej podczas meczów Lecha Poznań.

Susy Fiorillo: Uroda to dopiero początek. Ona o futbolu wie więcej niż myślisz!

Lech Poznań w 2019 roku. Co wiesz o Kolejorzu? [QUIZ]
Pytanie 1 z 5
Ile ligowych meczów przegrał Lech Poznań wiosną 2019 roku?
Sonda
Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26?
Luis Palma i jego ukochana Annie
43 zdjęcia
Jan Tomaszewski obchodzi 78. urodziny! Czy czuje się piłkarzem spełnionym?
Partnerki
49 zdjęć
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

pko bp ekstraklasa
BUŁGARSKA
BUŁGARIA
LECH POZNAŃ