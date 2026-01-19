Bułgarski napastnik Borisław Rupanow wzmocnił Górnika Zabrze.

Partnerką Rupanowa jest Teodora Mudewa, Miss Bułgarii 2018.

Jej obecność na trybunach Ekstraklasy z pewnością doda kolorytu i przyciągnie uwagę.

Jak nowa para wpłynie na wizerunek Górnika i czy Miss Bułgarii podbije serca kibiców?

Nowa siła w ataku Górnika: Kim jest Borisław Rupanow?

Do Górnika Zabrze w zimowym oknie transferowym dołączył Borisław Rupanow. To bułgarski napastnik, który został sprowadzony z Lewskiego Sofia. Podpisał umowę do czerwca 2029 roku, w której znalazł się zapis o możliwości przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. To jego pierwszy zagraniczny klub w karierze. Okazuje się, że może występować także w obronie. Czy okaże się talentem na miarę legendarnych bułgarskich napastników jak Christo Stoiczkow, Emil Kostadinow czy Lubosław Penew?

Z koroną na trybunach: Teodora Mudewa, czyli Miss Bułgarii 2018

Rupanow jest w związku z Teodorą Mudewą, która w Bułgarii jest osobą znacznie bardziej rozpoznawalną od niego. W 2018 roku zdobyła tytuł Miss Bułgarii, co otworzyło jej drzwi do świata show-biznesu.

Mudewa zyskała dodatkową popularność dzięki udziałowi w reality show „Gry woli” w 2023 roku. Wystąpiła w nim ze swoim ówczesnym narzeczonym, ale po programie para się rozstała. Rupanow i Mudewa powitali wspólnie Nowy Rok, pozując m.in. w tradycyjnych strojach ludowych, co tylko podsyciło zainteresowanie ich relacją.

Czy Miss Bułgarii podbije serca kibiców Ekstraklasy?

Pojawienie się Mudewej na trybunach stadionu w Zabrzu z pewnością doda kolorytu rozgrywkom PKO BP Ekstraklasy. Można się spodziewać, że jej uroda i popularność sprawią, iż szybko stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy związanych z polską ligą. Dla Górnika Zabrze to również wartość dodana wizerunkowo. Kibice mają więc podwójny powód do zadowolenia: na murawie będą podziwiać umiejętności utalentowanego napastnika, a na trybunach – urodę byłej Miss Bułgarii.

