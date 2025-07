Ojciec Denisa Załęckiego już nie wytrzymał. Mocno skrytykował syna. "Stał się powodem do wstydu"

Relacje Denisa Załęckiego z ojcem Dawidem Załęckim są głośnym tematem, od kiedy obaj weszli do świata freak-fightów. Podczas ostatniej gali FAME 26 ojciec musiał ratować sytuację po wybryku syna, którego usunięto z karty walk po niedopuszczalnym ataku na widza podczas jedynej konferencji przed galą. To "Crazy" zastąpił "Bad Boya" w walce z Michałem Pasternakiem i nie pierwszy raz zaprezentował się naprawdę dobrze, mimo że ostatecznie przegrał decyzją sędziów. W związku z niespodziewanym występem był też wielokrotnie pytany o postawę Denisa, ale raczej starał się unikać dosadnych komentarzy. W obliczu najnowszych doniesień zabrał jednak naprawdę mocny głos.

Dawid Załęcki krytykuje swojego syna, Denisa Załęckiego. "Stał się powodem do wstydu"

W czwartek, 17 lipca, na kanale Szalonego Reportera pojawił się materiał z udziałem mamy Sandry Staniszewskiej - partnerki Załęckiego. Padło w nim mnóstwo oskarżeń w stronę freak-fightera, a internet ponownie zwrócił się przeciwko niemu. Na własnej skórze odczuł to także ojciec Denisa, który już nie wytrzymał.

"Słuchajcie wszyscy mądralińscy, którzy ciągle próbują zabłysnąć gadaniem, żebym wypowiedział się publicznie na temat syna... Ja już powiedziałem to, co miałem do powiedzenia podczas wywiadów po ostatniej walce. Powiem to raz jeszcze i to po raz ostatni..." - zaczął wpis na Instagramie popularny "Crazy".

"NIE POPIERAM TEGO, CO WYPRAWIA MÓJ SYN, dlatego nie mam już z nim żadnego kontaktu! Nie zapominajcie, że pomimo wszystko nadal jest moim synem i zawsze nim będzie! Nie zamierzam linczować go publicznie, bo wy macie taki kaprys. Nie zrobię tego choćby przez szacunek do jego matki i małej siostry, która jest na szczęście poza tym całym gó*nem! Nie jest mi z tym wszystkim łatwo, bo kiedyś był dla mnie powodem do dumy, a dziś stał się powodem do wstydu" - kontynuował Załęcki senior.

"Ci inteligentni to rozumieją bez słów, a ci mało inteligentni i tak nie zrozumieją nawet gdybym zareagował jak mama Sandry. PS To nie są wartości, jakie starałem się mu przekazać, zresztą chyba widać to gołym okiem..." - zakończył ojciec Denisa.

i Autor: Instagram Dawid Załęcki ostro o Denisie Załęckim