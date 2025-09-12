Partner Igi Świątek przekazał radosną nowinę! Casper Ruud ogłosił to z ukochaną

Relacja Igi Świątek i Caspera Ruuda przybrała na sile w tym roku. Norweg publicznie wspierał Polkę w trudnym momencie na początku sezonu, a kibice szczególnie docenili jego słowa wsparcia dla Igi po bolesnej porażce z Coco Gauff w Madrycie. "Hej Iga, nie łam się! Podobnie jak miliony innych ludzi uwielbiam oglądać, jak grasz. To nie był twój dzień, ale inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek!!" - napisał wtedy do zapłakanej Świątek. Jego słowa się spełniły, bo już kilka tygodni później raszynianka wygrała Wimbledon, a świetną grę pokazała także u boku Ruuda w turnieju miksta US Open.

Świątek i Ruud stworzyli znakomitą parę, która dotarła aż do finału. W nim nieznacznie ulegli uznanym włoskim specjalistom od debla - parze Sara Errani/Andrea Vavassori. Dobry występ w mikście nie przełożył się niestety w przypadku Norwega na późniejszy turniej singla. Rozstawiony z "12" Ruud sensacyjnie przegrał już w drugiej rundzie po pięciosetowym boju z niżej notowanym Belgiem Raphaelem Collignonem. Szybko może jednak zapomnieć o zawodowym niepowodzeniu ze względu na ogromne szczęście w życiu prywatnym!

Kilka dni po zakończeniu US Open niedawny partner Świątek ogłosił z narzeczoną Marią Galligani, że spodziewają się dziecka! "Zespół się powiększa! Do zobaczenia w przyszłym roku, kochanieńka" - napisał w mediach społecznościowych, zdradzając że będzie miał córkę.

Ogłosił to z ukochaną, trzymając ją za brzuch, i ich psem. Galligani jest związana z Ruudem od 2018 roku, ale jak tłumaczy tenisista, jego partnerka nie lubi rozgłosu i preferuje spokojne życie. Nawet na Instagramie prowadzi prywatne konto, w przeciwieństwie do wielu partnerek największych gwiazd męskiego tenisa. Wiadomo jednak, że narzeczeni planują już swój ślub, który prawdopodobnie odbędzie się jeszcze przed narodzinami dziecka.