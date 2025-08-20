Ta blondynka to przyszła żona Caspera Ruuda. Poznajcie ukochaną partnera Igi Świątek

Casper Ruud i Iga Świątek zachwycają w parze w turnieju miksta w nowej formule na US Open. Pomimo trudnego dla Polki terminarza pewnie wygrali dwa pierwsze mecze i awansowali do półfinału. Walkę o zwycięstwo i milion dolarów do podziału stoczą w środę (20 sierpnia). Pierwszą z ewentualnych dwóch przeszkód będzie najwyżej rozstawiona para - Jack Draper i Jessica Pegula. Kibice pary nazwanej już "Ruudtek" wierzą jednak w sukces, a wśród tych najmocniej trzymających kciuki z pewnością jest narzeczona norweskiego tenisisty, Maria Galligani.

Przyszła żona Caspera Ruuda. Maria Galligani stroni od błysku fleszy

Choć piękna blondynka jest związana z Ruudem już od 2018 roku, rzadko znajduje się w centrum uwagi. Jak tłumaczy tenisista, jego ukochana nie lubi rozgłosu i woli wieść spokojne życie. Nawet na Instagramie, który dla wielu ludzi stał się nieodłącznym elementem życia, prowadzi konto prywatne i ma niespełna 20 tysięcy obserwujących. Zupełnie bez szału jak na ukochaną jednej z największych gwiazd męskiego tenisa.

Związek z uznanym tenisistą sprawia jednak, że poszczególne sprawy z życia prywatnego trafiają do przestrzeni publicznej. Tak było z ich zaręczynami, które Ruud ogłosił w listopadzie zeszłego roku. "Nie mogę się doczekać, żeby cię poślubić" - napisał wtedy pod zdjęciami z partnerką, na której palcu błyszczał pierścionek.

Planują ślub, zaproszą Igę Świątek?

W ostatnich miesiącach 26-latek nie tylko błyszczał na kortach, lecz także planował nadchodzący ślub. Szło mu całkiem nieźle - Ruud wygrał m.in. na przełomie kwietnia i maja turniej ATP 1000 w Madrycie. Szczegóły jego ślubu pozostają na razie nieznane, ale Norweg potwierdził, że wybrał już wymarzoną lokalizację i... nie zaprosił wielu kolegów z tenisowego świata. Kto wie, być może po US Open takie zaproszenie otrzyma Iga Świątek, z którą złapał w tym roku naprawdę dobry kontakt.

