Piękna ukochana Pawła Jóźwiaka zerwała z nim?! Wstrząsający finał ataku Natana Marconia na FAME

Paweł Jóźwiak zmierzy się na FAME 28 z Natanem Marconiem

Podczas programu FAME doszło do ich konfrontacji, która przybrała niespodziewanego obrotu

W pewnym momencie Marcoń zaczął nawiązywać do partnerki Jóźwiaka, Ani Kokocińskiej

FAME 28: Ostra konfrontacja Jóźwiaka z Marconiem

Paweł Jóźwiak zmierzy się z Natanem Marconiem na gali FAME 28: Armagedon już 22 listopada w Warszawie. Doszło do pierwszej konfrontacji między „Prezesem” a „Krakenem” i przybrała ona mocno zaskakujący przebieg. Jóźwiak przybrał mocno defensywną postawę, podkreślając, że chce stoczyć sportowy pojedynek ze swoim przeciwnikiem. Marcoń jednak na każdym kroku prowokował swojego rywala.

W pewnym momencie wyciągnął temat jego ukochanej, Anny Kokocińska. Ring girl organizacji FEN została zaatakowana w związku z tematami z konferencji PRIME MMA i rzekomego kontaktu Kokocińskiej z innym mężczyzną, prowadzącym programu.

Anna Kokocińska rozstała się z Pawłem Jóźwiakiem?

Anna Kokocińska zabrała głos po programie FAME z udziałem jej ukochanego. Wszystko wskazuje na to, że podjęła decyzję o rozstaniu ze swoim starszych partnerem. Skierowała kilka słów do Natana Marconia.

Pełne oświadczenie Anny Kokocińskiej z jej InstaStories:

Chciałam Ci powiedzieć, że dziękuję Ci za rozwiązanie naszego związku z Pawłem. Naprawdę musi się na moim prywatnym życiu i na mojej psychice odbijać Pawła walki i jego życie? Nie znasz mnie i jakim prawem wtrącasz mnie nie zdając sobie sprawy z niczego, jakie mam życie, skąd pochodzę, nic o mnie nie wiesz.

Nigdzie nigdy się nie wypowiadałam ani w wywiadach, i nie udzielałam jak by nie było oskarżeń i obrażanie mojej osoby, bo samo to było dla mnie ciężkie psychicznie. Ja nigdy nie mówię o sobie, ale przemyśl swoje zachowanie, bo naprawdę możesz przyczynić się do krzywdy kogoś i mieć kogoś na sumieniu. Ja nie chcę mieć z waszym światem nic wspólnego.

A mimo że jestem z Pawłem 4 lata i mieszkamy i jesteśmy razem szczęśliwi, nie zniosę więcej takiego ciężaru na sobie. Więc masz szczerze podziękować, bo jesteś kolejną i ostatnią która przyczyniła się do naszego rozstania. Ja mam normalną pracę, pochodzę z normalnej rodziny która ciężko pracuje i wszystko trwa i na to więcej nie pozwolę.