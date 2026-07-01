Piotr Żyła pochwalił się nowym samochodem i... fryzurą. Zaskakujące zdjęcie i komentarz ukochanej

Na swoim profilu na Instagramie dwukrotny mistrz świata zamieścił zdjęcia, na których pozuje obok czerwonego roadstera marki MG z charakterystycznie unoszonymi do góry drzwiami.

– Nowa fryzurka jest to teraz czas na nowe autko. Trzeba poczuć wiatr we włosach – napisał Żyła pod opublikowanym postem.

Publikacja błyskawicznie zebrała wiele reakcji i komentarzy. Fani gratulowali skoczkowi nowego nabytku, zwracając uwagę zarówno na samochód, jak i jego odświeżony wizerunek.

Wśród komentarzy pojawiły się chociażby wpis: „Ee no ładny. Pasuje Ci”. Zastanawia nas tylko, dlaczego Marcelina Ziętek napisała: "do domu". Oczywiście dodając lekki uśmiech koło tych słów.

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Po zakończeniu sezonu Żyła, jak i reszta skoczków, dostał przerwę regeneracyjną. Od końca kwietnia podopieczni Macieja Maciusiaka rozpoczęli lekkie treningi, a następnie przeszli do intensywnego cyklu przygotowań siłowych i wytrzymałościowych, który trwał prawie dwa miesiące. W czerwcu 2026 wrócili na skocznie (na igielicie), rozpoczynając skakanie i testowanie sprzętu pod nowy sezon. Miejmy nadzieje, że "Mustaf" będzie tak samo szybki na progu, jak w tym MG...