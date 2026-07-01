Piotr Żyła pochwalił się nowym samochodem i... fryzurą. Zaskakujące zdjęcie i komentarz ukochanej

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-01 18:39

Piotr Żyła pochwalił się nowym autem. Wpis skoczka szybko przyciągnął uwagę kibiców. Tym razem polski skoczek narciarski pochwalił się nie tylko nową fryzurą, ale również efektownym samochodem sportowym.

Piotr Żyła przy czerwonym MG. Na miniaturze skoczek z nową fryzurą. O jego nowym aucie przeczytasz na SE.
Autor: piotr_zyla_official/ Instagram

Na swoim profilu na Instagramie dwukrotny mistrz świata zamieścił zdjęcia, na których pozuje obok czerwonego roadstera marki MG z charakterystycznie unoszonymi do góry drzwiami.

– Nowa fryzurka jest to teraz czas na nowe autko. Trzeba poczuć wiatr we włosach – napisał Żyła pod opublikowanym postem.

Publikacja błyskawicznie zebrała wiele reakcji i komentarzy. Fani gratulowali skoczkowi nowego nabytku, zwracając uwagę zarówno na samochód, jak i jego odświeżony wizerunek.

Wśród komentarzy pojawiły się chociażby wpis: „Ee no ładny. Pasuje Ci”. Zastanawia nas tylko, dlaczego Marcelina Ziętek napisała: "do domu". Oczywiście dodając lekki uśmiech koło tych słów.

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Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na wakacjach
Galeria zdjęć 21

Po zakończeniu sezonu Żyła, jak i reszta skoczków, dostał przerwę regeneracyjną. Od końca kwietnia podopieczni Macieja Maciusiaka rozpoczęli lekkie treningi, a następnie przeszli do intensywnego cyklu przygotowań siłowych i wytrzymałościowych, który trwał prawie dwa miesiące. W czerwcu 2026 wrócili na skocznie (na igielicie), rozpoczynając skakanie i testowanie sprzętu pod nowy sezon. Miejmy nadzieje, że "Mustaf" będzie tak samo szybki na progu, jak w tym MG...

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MARCELINA ZIĘTEK
PIOTR ŻYŁA