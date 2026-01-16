Pojawiła się na ważeniu w skąpym, czarnym bikini! Piękna Wiktoria Czyżewska zmierzy się z byłą zawodniczką UFC

bnm
2026-01-16 13:57

Jej walki to gwarancja olbrzymich emocji. Wiktoria Czyżewska powróci do klatki już w sobotę 17 stycznia i na gali XTB KSW 114 w Radomiu zmierzy się z Tamires Vidal. Brazylijka cztery ostatnie pojedynki stoczyła w UFC, ale Polka zamierza zapisać na koncie kolejne efektowne zwycięstwo. Podczas piątkowego oficjalnego ważenia Czyżewska zaprezentowała się w skąpym bikini.

Dla Czyżewskiej będzie to siódma batalia w KSW - dotychczas zaznała tylko jednej porażki. Jednak od tego czasu zanotowała cztery zwycięstwa z rzędu, z czego aż trzy zostały docenione przez szefów federacji.

Za wygrane starcia z Petrą Castkovą oraz Erianny Castanedą zgarnęła bonusy za najlepszy nokaut wieczoru, z kolei ostatni krwawy triumf z Biancą Sattelmayer zasłużył na miano walki wieczoru

Wiktoria Czyżewska zachwyca urodą. Tak wyglądała po morderczej walce na KSW 108!

Cieszę się, że to była krwawa wojna i myślę, że wszystkim się podobało. Było dużo wymian stójkowych. Odrodziłam się trochę z zaświatów. Bianca dała mocny koncert, szczególnie w pierwszej rundzie. To mi pokazało, że mimo wszystkich perturbacji w życiu, mam charakter wojowniczki i nigdy się nie poddaję - powiedział po wygranej z Sattelmayer.

KSW 114: Wiktoria Czyżewska zmierzy się z byłą zawodniczką UFC

Teraz popularna "Chicatoro" po raz pierwszy spróbuje swoich sił w kategorii koguciej (wcześniej rywalizowała w wadze muszej), a jej rywalką w Radomiu będzie Vidal. Brazylijka przed wejściem do świata MMA grała w piłkę nożną, gdzie za swoją nieustępliwość i siłę otrzymała przydomek "Traktor". Ostatecznie wybrała MMA, ale cechy wyniesione z boisk piłkarskich pozostały.

Piękna gwiazda KSW otrzymała szokującą propozycję. Obrzydliwe!

Wiktoria Czyżewska, piękna i groźna. To nowa zawodniczka KSW
22 zdjęcia

Vidal cztery ostatnie pojedynki stoczyła w UFC - rozpoczęła od efektownego zwycięstwa z Ramoną Pascual, ale trzy kolejne walki przegrała i teraz zamierza się odbudować w KSW.

Wiktoria Czyżewska przed galą KSW 114 pojawiła się na ważeniu w czarnym, skąpym bikini

- UFC to jest światowa topka i tam nie ma dziewczyn z przypadku. Tam są naprawdę dobre zawodniczki. Dziewczyny wiedzą, po co tam przychodzą, więc nie ma miękkiej gry. Jeżeli więc chodzi o moją przeciwniczkę, to na pewno nie jest żadnym ogórkiem ani odpadem. Wydaje mi się, że będzie mogła mieć stresik i będzie chciała się dobrze pokazać i odbudować po trzech ostatnich przegranych w UFC, ale ja jej nie dam się odbudować tak szybko - zaznaczyła Czyżewska.

Podczas piątkowego oficjalnego ważenia Polka wniosła na wagę 61,5 kg. Jej rywalka była cięższa o 200 gramów. Czyżewska podczas ważenia zaprezentowała się w skąpym, czarnym bikini. Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii na samej górze tego artykułu.

Arkadiusz Wrzosek wraca do klatki KSW, ale nie myśli o rewanżu z Arturem Szpilką! Jego cel jest inny

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Najpiękniejsza polska pięściarka wskazała boksera, który jej imponuje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSW