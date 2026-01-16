Pojawiła się na ważeniu w skąpym, czarnym bikini! Piękna Wiktoria Czyżewska zmierzy się z byłą zawodniczką UFC

Dla Czyżewskiej będzie to siódma batalia w KSW - dotychczas zaznała tylko jednej porażki. Jednak od tego czasu zanotowała cztery zwycięstwa z rzędu, z czego aż trzy zostały docenione przez szefów federacji.

Za wygrane starcia z Petrą Castkovą oraz Erianny Castanedą zgarnęła bonusy za najlepszy nokaut wieczoru, z kolei ostatni krwawy triumf z Biancą Sattelmayer zasłużył na miano walki wieczoru.

- Cieszę się, że to była krwawa wojna i myślę, że wszystkim się podobało. Było dużo wymian stójkowych. Odrodziłam się trochę z zaświatów. Bianca dała mocny koncert, szczególnie w pierwszej rundzie. To mi pokazało, że mimo wszystkich perturbacji w życiu, mam charakter wojowniczki i nigdy się nie poddaję - powiedział po wygranej z Sattelmayer.

KSW 114: Wiktoria Czyżewska zmierzy się z byłą zawodniczką UFC

Teraz popularna "Chicatoro" po raz pierwszy spróbuje swoich sił w kategorii koguciej (wcześniej rywalizowała w wadze muszej), a jej rywalką w Radomiu będzie Vidal. Brazylijka przed wejściem do świata MMA grała w piłkę nożną, gdzie za swoją nieustępliwość i siłę otrzymała przydomek "Traktor". Ostatecznie wybrała MMA, ale cechy wyniesione z boisk piłkarskich pozostały.

Vidal cztery ostatnie pojedynki stoczyła w UFC - rozpoczęła od efektownego zwycięstwa z Ramoną Pascual, ale trzy kolejne walki przegrała i teraz zamierza się odbudować w KSW.

- UFC to jest światowa topka i tam nie ma dziewczyn z przypadku. Tam są naprawdę dobre zawodniczki. Dziewczyny wiedzą, po co tam przychodzą, więc nie ma miękkiej gry. Jeżeli więc chodzi o moją przeciwniczkę, to na pewno nie jest żadnym ogórkiem ani odpadem. Wydaje mi się, że będzie mogła mieć stresik i będzie chciała się dobrze pokazać i odbudować po trzech ostatnich przegranych w UFC, ale ja jej nie dam się odbudować tak szybko - zaznaczyła Czyżewska.

Podczas piątkowego oficjalnego ważenia Polka wniosła na wagę 61,5 kg. Jej rywalka była cięższa o 200 gramów. Czyżewska podczas ważenia zaprezentowała się w skąpym, czarnym bikini. Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii na samej górze tego artykułu.

