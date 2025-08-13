Polska lekkoatletka rozkochała w sobie europejskich fanów! Inne zawodniczki nie miały z nią szans

Piotr Mika
2025-08-13 21:15

Polska lekkoatletyka wciąż ma się dobrze – na niedawnych drużynowych mistrzostwach Europy Polacy zdobyli srebrny medal, ustępując tylko Włochom! Nie dość, że wciąż możemy cieszyć się występami wielkich mistrzów takich jak Anita Włodarczyk, to na swoje pięć minut czekają też już młode talenty, które już teraz mogą pochwalić się rosnącą popularnością. Jednym z takich jest młoda biegaczka Wiktoria Gajosz.

W ostatnim czasie coraz głośniej robi się o młodych, polskich lekkoatletkach. W tym gronie są między innymi Anastazja Kuś, Wiktoria Gajosz, Maja Słodzińska czy Jagoda Żukowska. Każda z nich może pochwalić się nie tylko osiągnięciami na bieżniach polskich i międzynarodowych, ale także nieprzeciętną urodą, którą prezentują w mediach społecznościowych. Zdecydowanie największą popularnością spośród wspomnianych zawodniczek cieszy się Anastazja Kuś, którą na samym tylko Instagramie śledzi ponad 220 tys. obserwujących! Jeśli chodzi o osiągnięcia i popularność bardzo mocno dogonić ja stara się Wiktoria Gajosz, która na swoim profilu ma ponad 80 tys. obserwujących. I to właśnie ona zrobiła niedawno furorę na jednym z zagranicznych kont w mediach społecznościowych.

Wiktoria Gajosz może pochwalić się już pewnymi sukcesami na arenie międzynarodowej. W 2024 roku w sztafecie mieszanej 4x400 m na mistrzostwach świata U20 zdobyła srebro, a w tym roku, na mistrzostwach Europy U20 w sztafecie kobiecej 4x400 m zdobyła brąz. Nic dziwnego, że robi się o niej coraz głośniej i zyskuje coraz większą popularność, w czym pomaga nieprzeciętna uroda 19-letniej zawodniczki. Jak wspomnieliśmy, na Instagramie zebrała ona już ponad 80 tys. obserwujących, ale zyskała niedawno popularność także na innej platformie.

Zobacz więcej zdjęć Wiktorii Gajosz w galerii poniżej:

Wiktoria Gajosz
9 zdjęć

Profil European Athletics na TikToku udostępnia u siebie wiele nagrań, których bohaterami są oczywiście lekkoatleci z Europy. Bohaterką jednego z nagrań była właśnie Wiktoria Gajosz i zrobiła ona wielką furorę! Liczba wyświetleń wspomnianych nagrań waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń, natomiast wideo z Gajosz zostało wyświetlone... niemal 2,5 miliona razy! Co więcej, inne nagranie, z udziałem Gajosz oraz jej koleżanek z kadry – Jagodą Żukowską, Małgorzatą Pojętą oraz Oliwią Kasprzak, z którymi zdobywała brązowy medal – zyskało niemal milion wyświetleń, co również jest liczbą znacznie wyróżniającą się spośród innych nagrań.

WIktoria Gajosz TikTok European Athletics

i

Autor: European Athletics TikTok WIktoria Gajosz TikTok European Athletics
LEKKOATLETYKA