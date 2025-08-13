Polska lekkoatletka rozkochała w sobie europejskich fanów! Inne zawodniczki nie miały z nią szans

W ostatnim czasie coraz głośniej robi się o młodych, polskich lekkoatletkach. W tym gronie są między innymi Anastazja Kuś, Wiktoria Gajosz, Maja Słodzińska czy Jagoda Żukowska. Każda z nich może pochwalić się nie tylko osiągnięciami na bieżniach polskich i międzynarodowych, ale także nieprzeciętną urodą, którą prezentują w mediach społecznościowych. Zdecydowanie największą popularnością spośród wspomnianych zawodniczek cieszy się Anastazja Kuś, którą na samym tylko Instagramie śledzi ponad 220 tys. obserwujących! Jeśli chodzi o osiągnięcia i popularność bardzo mocno dogonić ja stara się Wiktoria Gajosz, która na swoim profilu ma ponad 80 tys. obserwujących. I to właśnie ona zrobiła niedawno furorę na jednym z zagranicznych kont w mediach społecznościowych.

Wiktoria Gajosz może pochwalić się już pewnymi sukcesami na arenie międzynarodowej. W 2024 roku w sztafecie mieszanej 4x400 m na mistrzostwach świata U20 zdobyła srebro, a w tym roku, na mistrzostwach Europy U20 w sztafecie kobiecej 4x400 m zdobyła brąz. Nic dziwnego, że robi się o niej coraz głośniej i zyskuje coraz większą popularność, w czym pomaga nieprzeciętna uroda 19-letniej zawodniczki. Jak wspomnieliśmy, na Instagramie zebrała ona już ponad 80 tys. obserwujących, ale zyskała niedawno popularność także na innej platformie.

Profil European Athletics na TikToku udostępnia u siebie wiele nagrań, których bohaterami są oczywiście lekkoatleci z Europy. Bohaterką jednego z nagrań była właśnie Wiktoria Gajosz i zrobiła ona wielką furorę! Liczba wyświetleń wspomnianych nagrań waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń, natomiast wideo z Gajosz zostało wyświetlone... niemal 2,5 miliona razy! Co więcej, inne nagranie, z udziałem Gajosz oraz jej koleżanek z kadry – Jagodą Żukowską, Małgorzatą Pojętą oraz Oliwią Kasprzak, z którymi zdobywała brązowy medal – zyskało niemal milion wyświetleń, co również jest liczbą znacznie wyróżniającą się spośród innych nagrań.

