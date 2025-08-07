Gdy Maja Słodzińska pojawiła się na castingu do 13. edycji "Top Model", jurorzy od razu wiedzieli, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym. Otwarta i komunikatywna, od razu nawiązała świetny kontakt z Joanną Krupą, Kasią Sokołowską, Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim. Jej wysportowana sylwetka, wyrzeźbiona latami treningów, wzbudziła powszechny zachwyt.

Szpagat i 114 cm nóg. Tak Maja Słodzińska podbiła "Top Model"

Jurorzy nie mogli wyjść z podziwu, gdy zmierzyli jej nogi – wynik 114 cm długości zrobił na nich ogromne wrażenie. Jednak prawdziwy aplauz wywołała na koniec, gdy z gracją wykonała szpagat i gwiazdę, prezentując niezwykłą sprawność.

- Wszyscy jednogłośnie byli na tak – mówili o jej występie producenci programu. Ostatecznie dotarła aż do półfinału, co otworzyło jej drzwi do profesjonalnego modelingu. Została zauważona przez agencję Selective, z którą podpisała kontrakt, a jej portfolio zaczęły wypełniać profesjonalne kampanie zdjęciowe.

Pięć tytułów mistrzyni Polski to dopiero początek

Udział w "Top Model" to jednak tylko jedna strona jej życia. Maja Słodzińska to przede wszystkim zawodowy sportowiec i czołowa polska lekkoatletka młodego pokolenia. Reprezentując klub UKS OSoT Szczecin, specjalizuje się w skoku wzwyż i ma na koncie imponujące sukcesy. Jest pięciokrotną mistrzynią Polski w swojej kategorii wiekowej.

Regularnie reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej. Brała udział m.in. w mistrzostwach Europy juniorów młodszych w Jerozolimie (2022) oraz w letnim olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Mariborze (2023). Jej rekord życiowy wynosi 182 cm, co jest wynikiem dającym nadzieję na wielkie sukcesy w seniorskiej karierze. Nawet przerwa spowodowana dyskopatią nie zatrzymała jej rozwoju. W lutym 2025 roku zdobyła kolejny złoty medal na halowych mistrzostwach Polski U-20.

Łączenie nauki w liceum "w chmurze", intensywnych treningów i rozwijającej się kariery w modelingu wymaga ogromnej dyscypliny. Maja Słodzińska udowadnia jednak, że z pasją i determinacją można sięgać po najwyższe cele na każdym polu.

Galerię zdjęć Mai Słodzińskiej można zobaczyć PONIŻEJ