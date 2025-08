Justyna Gradek to postać, która w polskim show-biznesie zaistniała dzięki urodzie i determinacji. Pochodząca z Łodzi modelka (ur. 18 sierpnia 1993 r.) po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę w 2011 roku, zdobywając tytuł I wicemiss w konkursie "Najpiękniejsza Mama i Córka". To otworzyło jej drzwi do kariery.

Kim jest Justyna Gradek? Od "Ring Girl" do europejskich salonów

Szybko stała się rozpoznawalna w świecie sportów walki, pracując jako "Ring Girl" dla federacji KSW. Jej zadaniem było nie tylko noszenie tablic z numerami rund, ale także wyprowadzanie zawodników do klatki. Równolegle jej kariera modelki nabierała tempa – pojawiła się na okładce magazynu "CKM" i brała udział w licznych sesjach zdjęciowych, głównie reklamując bieliznę. Prawdziwy rozgłos na skalę europejską przyniósł jej związek ze znanym niemieckim projektantem mody, Philippem Pleinem. Ich relacja była niezwykle medialna i burzliwa. Gradek wzięła udział w pokazie jego kolekcji podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, a jej pojawienie się na wybiegu z nazwiskiem projektanta na pośladku odbiło się szerokim echem.

Przeczytaj także: Justyna Gradek na bal TVN przyszła z jednym, a opuściła go... z innym! Za ręce poszli do taksówki...

Po rozstaniu z niemieckim projektantem Justyna Gradek związała się z zawodnikiem MMA, Karolem Miśkiewiczem. Ich relacja rozwijała się w ekspresowym tempie. Poznali się w marcu 2019 roku, a już miesiąc później byli zaręczeni. W maju tego samego roku para wzięła potajemny ślub, o którym media dowiedziały się głównie z relacji zaproszonych gości.

Burzliwe małżeństwo z zawodnikiem MMA

Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Modelka złożyła pozew o rozwód, a jako główny powód rozpadu związku podała niewierność męża. Wygląda na to, że Justyna Gradek postanowiła definitywnie zamknąć etap medialnych romansów i skupić się na budowaniu stabilnej przyszłości zawodowej. W niedawnej rozmowie z portalem "Pudelek" wyznała, że myśli o karierze w zupełnie nowej dla siebie branży. Okazuje się, że celebrytkę pociąga świat medycyny.

Zobacz też: Michał Materla przeżył prawdziwy dramat! Otarł się o śmierć. Zdecydował się o tym opowiedzieć

Zobaczcie zdjęcia Justyny Gradek w poniższej GALERII

- Zastanawiałam się nad pielęgniarstwem albo ratownictwem medycznym. Otworzyłam działalność związaną z medycyną estetyczną. Nie wiedziałam, że tak bardzo to polubiłam. Romanse odchodzą na bok, a idę już naprawdę w rozwój siebie. I w naukę - powiedziała w rozmowie z "Pudelkiem" Gradek.