Polski skoczek niedawno dokonał coming-outu. Komentuje przełomowy wyrok ws. małżeństw jednopłciowych

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-11-26 10:17

Andrzej Stękała swego czasu należał do czołowych polskich skoczków narciarskich. W ostatnim czasie trudno nawiązać mu do swoich najlepszych wyników, ale na początku 2025 roku zrobiło się o nim głośno, gdy dokonał coming-outu. Teraz Stękała w rozmowie z portalem Interia Sport skomentował niedawny wyrok TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych.

Andrzej Stękała

i

Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Andrzej Stękała

Andrzej Stękała nie kryje radości po wyroku TSUE w sprawach małżeństw jednopłciowych

W sezonie 2020/21 Andrzej Stękała należał do drużyny (wraz ze Stochem, Kubackim i Żyłą), która sięgała po brązowe medale mistrzostw świata w lotach narciarskich oraz mistrzostw świata w skokach. Wówczas też osiągał najlepsze wyniki w Pucharze Świata, gdzie zajął wówczas 16. najwyższe miejsce w karierze w klasyfikacji generalnej tych zmagań i po raz pierwszy (i jak na razie ostatni) stanął na podium, zajmując 2. miejsce na zawodach w Zakopanem. Kolejne lata nie były dla Stękały łaskawe. Sezon później zajął odległe, 60. miejsce w klasyfikacji generalnej z ledwie 19 punktami na koncie. A później niezwykle rzadko startował w zawodach PŚ, nie mówiąc już o punktowaniu.

Kraft wygrał i wyrównał rekord Nykanena! Raimund z rekordem skoczni

Andrzej Stękała zdecydował się na coming out
7 zdjęć

O Andrzeju Stękale zrobiło się jednak głośno na początku 2025 roku z innego, niż sportowe, powodu. Polski skoczek postanowił odkryć prawdę o sobie przed fanami i wyznał, że jest homoseksualny. Niestety, wiązało się to też z ujawnieniem niezwykle bolesnych wydarzeń z jego życia – w listopadzie 2024 roku nagle zmarł wieloletni partner polskiego skoczka. Więcej o tej tragedii Stękała opowiedział dopiero niedawno.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Teraz natomiast 30-latek skomentował niedawny, głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Głosi on, że państwa Unii Europejskiej mają obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali ze swobody przemieszczania się i pobytu. – Cieszę się z tego orzeczenia, bo pierwszy raz od dawna poczułem, że ktoś naprawdę widzi ludzi takich jak ja. To ważne, że Polska będzie musiała uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą - to krok ku temu, by nasze uczucia i nasze życie były traktowane poważnie – powiedział Stękała w rozmowie z portalem Interia Sport. 

Kim jest Kacper Tomasiak? Utalentowany polski skoczek błyszczy formą w Pucharze Świata

Super Sport SE Google News

Jestem Polakiem. Jestem sportowcem. Całym sercem pracuję dla tego kraju, reprezentuję go z dumą i oddaniem, bo go kocham. Dlatego tak bardzo boli mnie, że tutaj - we własnej ojczyźnie - wciąż nie mogę zawrzeć małżeństwa jak każdy inny obywatel. Chciałbym móc powiedzieć "tak" właśnie tutaj, w Polsce, którą noszę w sercu. Najtrudniejsze jest jednak to, że w niektórych kręgach ludzie tacy jak ja nazywani są "ideologią". To rani. Nie jestem ideologią. Jestem człowiekiem. Mężczyzną, który kocha i chce być kochany. Który pragnie normalnego, spokojnego życia, bez udowadniania swojej wartości – dodał Stękała i wyraził nadzieję, że pewnego dnia będzie mógł „żyć w Polsce jako równy człowiek”.

Wielkie problemy polskiego skoczka w Pucharze Świata. Za to groziła mu dyskwalifikacja

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ STĘKAŁA