Polski zawodnik MMA zagra w filmie dla dorosłych?! Otrzymał szokującą propozycję! I chce się zgodzić

2025-11-26 9:09

Gwiazdy sportu otrzymują wiele niespodziewanych propozycji. Jedną z nich otrzymał polski zawodnik MMA Gracjan Szadziński. W rozmowie z Mateuszem Kaniowskim „Gracek” przyznał, że otrzymał zaskakującą propozycję. Gwiazda FAME MMA, a nie tak dawno KSW może zagrać w filmie dla dorosłych. I nie ukrywa, że mocno zastanawia się nad zaakceptowaniem tej oferty.

Gracjan Szadziński

Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe Gracjan Szadziński
  • Gracjan Szadziński wygrał swój ostatni pojedynek na gali FAME MMA z Piotrem Bombą
  • W jednym z wywiadów po gali Szadziński przyznał, że niedawno otrzymał zaskakującą propozycję
  • Szadzińskiemu zaproponowano występ w filmie dla dorosłych

Gracjan Szadziński dostał zaskakującą ofertę. Może zagrać w filmie dla dorosłych

Gracjan Szadziński to jeden z najpopularniejszych polskich zawodników MMA. W ostatnim czasie jego popularność znów wzrosła po występach w świecie freak-fightów. „Gracek” w ostatnią sobotę, 22 listopada zawalczył na FAME 28 z Piotrem Bombą i znokautował go w pierwszej rundzie. Dużą aferą niegdyś odbił się wyciek intymnego nagrania z prywatnych igraszek w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

Teraz w wywiadzie z Mateuszem Kaniowskim Szadziński przyznał, że pokłosiem viralu z jego udziałem jest propozycja występu w filmie dla dorosłych!

- Jest taki pan Edziu. Myślałem, że skąd on może wiedzieć. A on mnie pyta, czy to prawda, że będę grał w filmach dla dorosłych. Planujemy coś na pierwszy dzień świąt, skoro na Wykop.pl odliczają ze względu na mnie do pierwszego dnia świąt. Jeśli to tak poszło, to trzeba z tego jakoś skorzystać – przyznał.

Walduś Kiepski przegrał na gali Fame 28, a potem naprawdę powiedział to o Marcinie Najmanie! Wymowne słowa Bartosza Żukowskiego

Gracjan dodał, że rozważa przyjęcie tej propozycji. - Dostałem ofertę zagrania pewnej roli w filmie i to nie sam, więc zobaczymy. Może wezmę! Ktoś mi zaproponował odegranie roli. Pomyślałem, że skoro wszyscy i tak widzieli, można obrócić to w sukces. Zobaczymy, co będzie – dodał.

Gracjan Szadziński wygrał na FAME 28

Gracjan Szadziński wystąpił na ostatniej gali FAME 28 wszedł do klatki do pojedynku z Piotrem Bombą. „Gracek” pokonał go już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. W walce wieczoru Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak wygrał z Bartoszem Żukowskim, a Marcin Najman przegrał z Pawłem „Scarfacem” Bombą.

