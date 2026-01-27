Potężny zakup Roberta Lewandowskiego. 33 mln złotych, tak wygląda

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-01-27 11:03

Robert Lewandowski zamówił nowy, blisko 24-metrowy katamaran z linii 80 Sunreef Power NEXT, budowany w gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Równocześnie piłkarz został jednym z ambasadorów marki.

Jednostka powstanie według indywidualnych wskazówek Roberta Lewandowskiego. Producent zapowiada, że jacht będzie łączył przestronność, nowoczesny design i zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Jak informuje serwis boatinternational.com, na pokładzie znajdzie się m.in. duży garaż na skutery wodne oraz rozległe strefy relaksu i jadalnie na świeżym powietrzu, również na górnym pokładzie typu flybridge. Tuż nad linią wody zaprojektowano „Ocean Lounge” – otwartą przestrzeń plażową przeznaczoną do sportów wodnych i wypoczynku na słońcu. Według szacunków koszt takiego modelu przekracza 8 mln euro (ok. 33,66 mln zł).

Robert Lewandowski kupił jacht!
Katamaran ma wyróżniać się szerokością 12 metrów oraz imponującą powierzchnią mieszkalną wynoszącą 366 m². Zaplanowano także liczne innowacje, które mają nadać mu wyjątkowy charakter.

– Jednym z moich długofalowych celów jest spędzać więcej czasu na wodzie. Przeprowadziłem dokładny research i dziś mogę powiedzieć, że znalazłem idealny jacht, który pozwoli mi zrealizować to marzenie – powiedział piłkarz, cytowany przez boatinternational.com.

Lewandowski dołączył tym samym do grona ambasadorów Sunreef Yachts, w którym znajdują się m.in. kierowca Formuły 1 Fernando Alonso, właściciel 18-metrowego Sunreef Power Eco odebranego w 2023 roku, oraz Rafael Nadal – były lider światowego tenisa i posiadacz 24-metrowego katamaranu „Great White”, przekazanego w 2020 roku.

Założyciel i prezes Sunreef Yachts Francis Lapp podkreślił wagę tej współpracy. – Jesteśmy dumni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego w roli naszego ambasadora. Jego charakter, charyzma i dążenie do perfekcji doskonale wpisują się w nasze wartości związane z jakością i innowacyjnością – zaznaczył.

Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii?
ROBERT LEWANDOWSKI