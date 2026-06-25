Potwierdzają się doniesienia zaskakujące ws. Macieja Rybusa. Jest jeden problem

Głównie ze względu na problemy zdrowotne, które mocno ograniczyły jego występy.

Według najnowszych informacji Rybus nie zamierza jeszcze kończyć kariery. W jego otoczeniu panuje przekonanie, że piłkarz nadal chce rywalizować na boisku i szuka rozwiązania, które pozwoli mu wrócić do regularnych występów. Jednocześnie nie ma mowy o definitywnym zawieszeniu butów na kołku. "Fakt" poinformował, że zainteresowany Rybusem może być klub z jego rodzinnego miasta, a więc Pelikan Łowicz.

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Problemem pozostaje jednak sytuacja sportowa zawodnika. Ostatnie sezony naznaczone były kontuzjami i ograniczoną liczbą minut spędzonych na murawie. W efekcie Rybus nie zdołał odbudować swojej pozycji, a kolejne urazy skutecznie hamowały jego plany. Obecnie skupia się na powrocie do pełnej sprawności po operacji przepukliny pachwinowej.

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Przypomnijmy: od momentu podjęcia decyzji o pozostaniu w Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę, Rybus pozostawał poza polskim futbolem, naturalnie również poza reprezentacją Polski. Jego wybór, z pewnością trudny i skutkowany sytuacją rodzinną w Rosji, wywołał szeroką dyskusję zarówno w środowisku piłkarskim, jak i poza nim.

– Dobrze byłoby wrócić do Pelikana i podziękować ludziom w Łowiczu za wsparcie. Myślę, że jest na to szansa i to całkiem duża – stwierdził były reprezentant Polski. Poniżej cała wypowiedź...

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