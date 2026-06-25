Potwierdzają się doniesienia zaskakujące ws. Macieja Rybusa. Jest jeden problem

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-25 15:52

Coraz więcej wskazuje na to, że Maciej Rybus wkrótce wróci do regularnej gry, choć jego sytuacja wciąż pozostaje daleka od ideału. Ostatnie miesiące były dla byłego kadrowicza wyjątkowo trudne.

Piłkarz Maciej Rybus w czerwonej koszulce reprezentacji Polski z logo LOTOS i godłem, stojący na tle białego autobusu z napisem Łączy nas piłka. Artykuł o jego powrocie do gry i problemach zdrowotnych przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Cyfrasport Maciej Rybus

Głównie ze względu na problemy zdrowotne, które mocno ograniczyły jego występy.

Według najnowszych informacji Rybus nie zamierza jeszcze kończyć kariery. W jego otoczeniu panuje przekonanie, że piłkarz nadal chce rywalizować na boisku i szuka rozwiązania, które pozwoli mu wrócić do regularnych występów. Jednocześnie nie ma mowy o definitywnym zawieszeniu butów na kołku. "Fakt" poinformował, że zainteresowany Rybusem może być klub z jego rodzinnego miasta, a więc Pelikan Łowicz.

ZOBACZ TEŻ: Wielki skandal z FIFA! W Rosji świętują. "Najważniejsza wiadomość dnia"

Problemem pozostaje jednak sytuacja sportowa zawodnika. Ostatnie sezony naznaczone były kontuzjami i ograniczoną liczbą minut spędzonych na murawie. W efekcie Rybus nie zdołał odbudować swojej pozycji, a kolejne urazy skutecznie hamowały jego plany. Obecnie skupia się na powrocie do pełnej sprawności po operacji przepukliny pachwinowej. 

MŚ 2026 - w Meksyku samochód wjechał w grupę świętujących kibiców [Zdjęcia]

MŚ 2026 - w Meksyku samochód wjechał w grupę świętujących kibiców
Galeria zdjęć 12

Przypomnijmy: od momentu podjęcia decyzji o pozostaniu w Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę, Rybus pozostawał poza polskim futbolem, naturalnie również poza reprezentacją Polski. Jego wybór, z pewnością trudny i skutkowany sytuacją rodzinną w Rosji, wywołał szeroką dyskusję zarówno w środowisku piłkarskim, jak i poza nim.

– Dobrze byłoby wrócić do Pelikana i podziękować ludziom w Łowiczu za wsparcie. Myślę, że jest na to szansa i to całkiem duża – stwierdził były reprezentant Polski. Poniżej cała wypowiedź...

ZOBACZ TEŻ: Polski siatkarz zdradza zaskakującą prawdę: siatkówka czy mundial? Przyznał się

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ RYBUS
RYBUS