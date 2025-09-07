Potworne widoki po FAME 27! Boli od samego patrzenia. Tak wyglądał Tomasz Adamek, czy Michał Materla

Krwawe pojedynki na FAME 27!

Kolejna gala i kolejne emocje, które miały miejsce na arenie w Gliwicach. Michał Materla zaliczył udany debiut w federacji FAME, pokonując po bardzo ekscytującej walce Dawida "Crazy" Załęckiego. Legendarny zawodnik MMA nie ukrywał, że nie był do końca zadowolony z przebiegu tego starcia.

- Może trudno w to uwierzyć, ale miałem dziś nie dostawać ciosów, lepiej trzymać dystans. Gdy dostałem tę pierwszą bombę, coś się we mnie zagotowało - powiedział przed kamerami "Kanału Sportowego".

Tomasz Adamek brutalnie zweryfikowany

To nie była dobra walka w wykonaniu Tomasza Adamka. "Góral" został stłamszony przez Roberto Soldicia i walkę musiał przerwać sędzia.

Potężne rozcięcia i pełno siniaków po FAME 27! Tak zmieniły się twarze Adamka, Załęckiego, Materli, Lexy i Kwiecińskiego

Lexy Chaplin zmierzyła się z Klaudią "Sheeyą" Kołodziejczyk. Influencerka nie miała szans w starciu z niepokonaną 24-latką. Mimo, że to "Sheeya" kontrolowała pojedynek i wyprowadzała mocne ciosy to o wyniku zdecydowali sędziowie.

Alan "Alanik" Kwieciński błyskawicznie został pokonany przez Michała "Matrixa" Królika zgodnie z przypuszczeniami ekspertów. Walka zakończyła się już w pierwszej minucie pojedynku, a o wszystkim zdecydował lekarz, który wszedł do oktagonu sprawdzić obrażenia Kwiecińskiego.

Na profilu federacji zostały umieszczone specjalne zdjęcia, które pokazały Adamka, Załęckiego, Materlę, Lexy oraz Kwiecińskiego przed i po walkach. Niektóre ujęcia są tylko dla ludzi o mocnych nerwach.