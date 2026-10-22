Prezes federacji zatrzymany. Poważne zarzuty dotyczące ustawiania spotkań

KLS
2026-10-22 16:46

W greckiej koszykówce wybuchł poważny skandal. Vangelis Liolios, prezes krajowej federacji koszykarskiej, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzeń o ustawianie meczów i nieprawidłowości związane z zakładami bukmacherskimi. Sprawa ma szeroki zakres i obejmuje również inne osoby związane ze środowiskiem sportowym.

Kajdanki
Autor: Melnikov Dmitriy/ Shutterstock

59-letni Liolios został aresztowany w środę na podstawie nakazu wydanego w ramach postępowania prowadzonego przez greckie organy ścigania. Dochodzenie dotyczy możliwych manipulacji wynikami spotkań, a podejrzenia obejmują zarówno przedstawicieli federacji, jak i osoby związane z sędziowaniem. Według doniesień medialnych nakazy zatrzymania wydano łącznie wobec sześciu osób, wśród których znaleźli się między innymi arbitrzy oraz działacze sportowi.

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Śledczy przyglądają się około 50 spotkaniom rozegranym w Grecji od 2016 roku. Wśród analizowanych wydarzeń znajdują się mecze najwyższej klasy rozgrywkowej, a także spotkania niższych lig. Postępowanie nabrało tempa po skardze złożonej w kwietniu przez klub Maroussi, który zwrócił uwagę na możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu greckiej koszykówki.

Jednym z najbardziej niepokojących wątków sprawy jest kwestia pieniędzy. Jak informują media, podczas przeszukania znaleziono u jednego z podejrzanych około 800 tysięcy euro w gotówce. Śledczy próbują ustalić pochodzenie tych środków oraz sprawdzić, czy mają one związek z domniemanym procederem.

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Liolios stoi na czele greckiej federacji od 2021 roku. Wcześniej był związany z klubem Promitheas Patras. Zatrzymanie szefa organizacji wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym i może poważnie wpłynąć na wizerunek greckiej koszykówki.

Należy podkreślić, że sprawa jest w toku, a zarzuty dotyczą podejrzeń, które muszą zostać zweryfikowane w postępowaniu prawnym. O dalszym rozwoju sytuacji zdecydują ustalenia śledczych oraz ewentualne rozstrzygnięcia sądu.

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