Prokurator ujawnił zachowanie Denisa Z. po aresztowaniu. Najnowsze informacje

Denis Z. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie polskich freak-fightów. Początkowo startował w zawodach walk na gołe pięści na galach Wotore oraz Gromda, ale później trafił do freaków, gdzie walczył dla High League, Clout MMA, aż w końcu trafił do FAME MMA. W najbliższym czasie jednak raczej nie zobaczymy „Bad Boya” w klatce, ponieważ wpadł on w ręce policji w piątek, 3 października, będąc podejrzanym o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi – oprócz niego zatrzymano też Bartosza S. oraz 15-latka, a przy zatrzymanych znaleziono maczety, petardy hukowe oraz przedmioty przypominające broń.

Denisowi Z. który już w przeszłości miał problemy z prawem, grozi teraz do 8 lat więzienia za wspomniane złamanie prawa. Wiadomo już, że sąd przyczynił się do wniosku policji oraz prokuratury, aby zastosować wobec „Bad Boya” oraz Bartosza Sz. środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. W rozmowie z z bydgoszcz.tvp.pl prokuratura zdradziła ciekawe szczegóły początku postępowania.

Prokurator Rafał Ruta w rozmowie z bydgoszcz.tvp.pl przekazał, że zarówno Denis Z. jak i Bartosz Sz. nie przyznali się do winy. Uwagę przykuwa jednak fakt, że „Bad Boy” złożył przy tym wyjaśnienia. – Denis Z. oraz Bartosz S. nie przyznali się do winy. Bartosz S. skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Natomiast Denis Z. złożył wyjaśnienia – poinformował Rafał Ruta.

