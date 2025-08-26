Prokuratura bada szczegóły śmierci 20-letniego Jakuba. Wymarzony prezent zamienił się w koszmar

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-26 17:27

Jakub Pracharczyk, który jeszcze kilka dni temu rywalizował na mistrzostwach Polski w lekkoatletyce, zginął tragicznie w wypadku awionetki. Jego śmierć wstrząsnęła polskim środowiskiem sportowym i odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Prokuratura sprawdza okoliczności wypadku i podała pierwsze szczegóły.

Jakub Pracharczyk nie żyje

i

Autor: Magda Gryziecka/Super Express, pracharczyk.ht/ Instagram Jakub Pracharczyk nie żyje

Pierwsze szczegóły wypadku Jakuba Pracharczyka. Prokuratura bada okoliczności tragedii

Jakub Pracharczyk był świetnie zapowiadającym się polskim kulomiotem. 20-latek był młodzieżowym wicemistrzem Polski w rzucie młotem, a niedawno wystartował w seniorskich zawodach mistrzostw Polski, które odbywały się w Bydgoszczy. Niestety, ledwie kilka dni po tym wydarzeniu młody zawodnik zginął w niezwykle tragicznym wypadku w Krzycku Wielkim w województwie wielkopolskim. Pracharczyk podróżował awionetką, której był pasażerem. W pewnej chwili samolot runął na ziemię i stanął w płomieniach – w wypadku oprócz Pracharczyka zginął także 37-letni pilot.

Nie żyje 20-letni wicemistrz Polski. W sobotę rywalizował z Pawłem Fajdkiem. Tragedia w Krzycku Wielkim

Jakub Pracharczyk nie żyje
25 zdjęć

Prokuratura podjęła już działania wyjaśniające przyczyny tragicznego wypadku, w którym udział brał zawodnik Skry Warszawa. Naoczni świadkowie zdarzenia twierdzą, że przed wypadkiem awionetka wykonywała akrobacje. – Jak wynika z relacji naocznych świadków tej tragedii, około godziny 11.00 nad Krzyckiem Wielkim widziano samolot wykonujący różne manewry przypominające akrobacje. Samolot leciał na niskim pułapie, przechylając się na boki, zwiększając i zmniejszając wysokość lotu, aż w pewnym momencie zaczął lecieć w kierunku ziemi, w którą uderzył. Jego 37-letni pilot i 20-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu – przekazał portalowi epoznan.pl prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Młodsza siostra i brat żegnają Jakuba Pracharczyka. Serce pęka po ich wpisie

Super Sport SE Google News

Wiele wskazuje na to, że przelot awionetką mógł być prezentem dla Pracharczyka od najbliższych, lub sam zawodnik sprawił sobie taki prezent. Prokuratura przekazała bowiem, że 20-letni lekkoatleta miał wykupiony specjalny voucher na ten przelot. – Według wstępnych ustaleń lot odbywał się na trasie Poznań - Leszno - Poznań. Pilot posiadał licencję i latał hobbystycznie. Pasażer korzystał z vouchera na przelot samolotem – dodał prokurator.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKKOATLETYKA