Prokuratura bada szczegóły śmierci 20-letniego Jakuba. Wymarzony prezent zamienił się w koszmar

Pierwsze szczegóły wypadku Jakuba Pracharczyka. Prokuratura bada okoliczności tragedii

Jakub Pracharczyk był świetnie zapowiadającym się polskim kulomiotem. 20-latek był młodzieżowym wicemistrzem Polski w rzucie młotem, a niedawno wystartował w seniorskich zawodach mistrzostw Polski, które odbywały się w Bydgoszczy. Niestety, ledwie kilka dni po tym wydarzeniu młody zawodnik zginął w niezwykle tragicznym wypadku w Krzycku Wielkim w województwie wielkopolskim. Pracharczyk podróżował awionetką, której był pasażerem. W pewnej chwili samolot runął na ziemię i stanął w płomieniach – w wypadku oprócz Pracharczyka zginął także 37-letni pilot.

Prokuratura podjęła już działania wyjaśniające przyczyny tragicznego wypadku, w którym udział brał zawodnik Skry Warszawa. Naoczni świadkowie zdarzenia twierdzą, że przed wypadkiem awionetka wykonywała akrobacje. – Jak wynika z relacji naocznych świadków tej tragedii, około godziny 11.00 nad Krzyckiem Wielkim widziano samolot wykonujący różne manewry przypominające akrobacje. Samolot leciał na niskim pułapie, przechylając się na boki, zwiększając i zmniejszając wysokość lotu, aż w pewnym momencie zaczął lecieć w kierunku ziemi, w którą uderzył. Jego 37-letni pilot i 20-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu – przekazał portalowi epoznan.pl prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wiele wskazuje na to, że przelot awionetką mógł być prezentem dla Pracharczyka od najbliższych, lub sam zawodnik sprawił sobie taki prezent. Prokuratura przekazała bowiem, że 20-letni lekkoatleta miał wykupiony specjalny voucher na ten przelot. – Według wstępnych ustaleń lot odbywał się na trasie Poznań - Leszno - Poznań. Pilot posiadał licencję i latał hobbystycznie. Pasażer korzystał z vouchera na przelot samolotem – dodał prokurator.