Prowadząca z dekoltem do pępka, odważna kreacja gwiazdy Arsenalu. To one skradły galę Złotej Piłki

Złota Piłka 2025 została oficjalnie rozstrzygnięta. Coroczna prestiżowa gala odbyła się w poniedziałek (22 września) w legendarnym paryskim Theatre du Chatelet i jak zwykle zgromadziła największe gwiazdy światowej piłki. Głównymi bohaterami wieczoru zostali zwycięzcy głównej nagrody w plebiscycie "France Football" - Francuz Ousmane Dembele i Hiszpanka Aitana Bonmati. Polską bohaterką była z kolei Ewa Pajor, która odebrała historyczną, pierwszą nagrodę im. Gerda Muellera dla zawodniczki z największą liczbą bramek w ostatnim sezonie. Napastniczka FC Barcelona do końca liczyła się też w grze o Złotą Piłkę, zajmując ostatecznie 8. miejsce.

Ousmane Dembele ze Złotą Piłką! Ewa Pajor z historyczną nagrodą i 8. miejscem. Lewandowski daleko [WYNIKI]

Ewa Pajor wśród gwiazd na gali Złotej Piłki

Wśród innych wyróżnionych byli m.in. Lamine Yamal i Vicky Lopez, którzy odebrali Trofeum Kopy dla najlepszych w kategorii U21. Nagrodę im. Johana Cruyffa dla najlepszych trenerów zgarnęli Luis Enrique (PSG) i Sarina Wiegman (reprezentacja Anglii), a Trofeum Jaszyna dla bramkarzy otrzymali Gianluigi Donnarumma i Hannah Hampton. Odpowiednikiem Pajor w męskiej kategorii okazał się Viktor Gyokeres, a podczas gali ukoronowano także najlepsze kluby ostatniego sezonu - PSG u mężczyzn i Arsenal u kobiet.

Pech chciał, że PSG rozgrywało w tym samym czasie ligowy mecz z Olympique Marsylia (0:1), więc na gali pojawiła się okrojona delegacja tego klubu. W przeciwieństwie do kobiecego Arsenalu, którego piłkarki od początku przykuwały uwagę zgromadzonych. Wśród licznej delegacji błyszczała m.in. Chloe Kelly, ostatecznie 5. zawodniczka plebiscytu Złotej Piłki.

Na tę wyjątkową okazję Angielka przygotowała czarną kreację z wycięciem na brzuchu i od dekoltu w górę z odsłoniętymi ramionami. Znakomicie podkreślała ona jej wysportowaną sylwetkę. Podobnie jak u prowadzącej Kate Scott (wcześniej Abdo), która pojawiła się na gali w srebrnej sukience na ramiączkach z głębokim dekoltem aż do pępka! Popularna dziennikarka znana m.in. ze studia Ligi Mistrzów z pewnością przykuła uwagę wielu widzów, ale podkreślamy - w paryskim teatrze towarzyszył jej mąż, Malik Scott.