Przepiękna brunetka biła się w UFC, teraz debiutuje w FAME MMA. Jej ciało i uroda wzbudzają podziw

Izabela Badurek, profesjonalna zawodniczka MMA z Lublina, zmierzy się z Martą Linkiewicz podczas gali Fame 30: Icons w sobotę, 21 marca.

Badurek ma na koncie walkę w UFC (w 2015 roku przegrała z Aleksandrą Albu) oraz sukcesy w judo (brązowy medal na mistrzostwach Polski U-23).

Walka Izabela Badurek - Marta Linkiewicz odbędzie się na zasadach K1; Linkiewicz ma doświadczenie w walkach z profesjonalnymi zawodniczkami, takimi jak Karolina Owczarz i Ewa Brodnicka.

Na gali Fame 30: Icons zaplanowano łącznie 14 walk, w tym starcia Denis Labryga - Makhmud Muradov oraz Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak.

Kim jest Izabela Badurek?

W sobotę, 21 marca, do klatki FAME MMA znów wejdą gwiazdy organizacji. Podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons zmierzą się dobrze znani fanom zawodnicy, a także debiutanci. Wśród nich znalazła się profesjonalna zawodniczka MMA - Izabela Badurek, która na swoim koncie ma walkę w UFC! Przepiękna brunetka w 2015 roku na gali w Krakowie zmierzyła się z Rosjanką Aleksandrą Albu. Izabela Badurek przegrała wówczas w drugiej rundzie przez poddanie gilotynowe. Zanim fighterka weszła do świata MMA, odnosiła sukcesy w judo (zdobyła m.in. brązowy medal na mistrzostwach Polski U-23 w kategorii -78 kg). W FAME MMA rywalką Izabeli Badurek będzie Marta Linkiewicz, która we frikowych pojedynkach ma już ogromne doświadczenie. Na koncie "Linkimaster" znajdują się nie tylko walki z freakfighterkami, lecz także z profesjonalnymi zawodniczkami sztuk walk, w tym z byłą gwiazdą KSW Karoliną Owczarz i mistrzynią świata federacji WBO w boksie Ewą Brodnicką. Pierwsze starcie - w formule K1 - Linkiewicz wygrała, drugie - w MMA - przegrała. Walka Izabela Badurek - Marta Linkiewicz na Fame 30: Icons odbędzie się na zasadach K1.

FAME MMA - gala Fame 30: Icons. Kto walczy?

Izabela Badurek słynie nie tylko z umiejętności z zakresu sportów walki, lecz także ze zjawiskowej urody i niesamowitej figury. Zdjęcia zawodniczki MMA wzbudzają zachwyt (można je zobaczyć w naszej galerii). W oktagonie FAME MMA jednak wygląd nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie umiejętności i psychika. Poza walką Izabela Badurek - Marta Linkiewicz na Fame: Icons zobaczymy aż 13 walk, w tym starcia: Denis Labryga - Makhmud Muradov, Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak, Denis Załęcki - Bartosz Szachta, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Alberto Simao i Kasper "Klepsydra" Gutkowski - Robert Karaś.

