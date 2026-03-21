Przepiękna brunetka biła się w UFC, teraz debiutuje w FAME MMA. Jej ciało i uroda wzbudzają podziw

Przepiękna brunetka biła się w UFC, teraz debiutuje w FAME MMA.

Bartosz Olszewski
2026-03-21 16:02

Izabela Badurek to kolejna profesjonalna zawodniczka sztuk walk, która zmierzy się w oktagonie FAME MMA. 35-latka biła się już m.in. w UFC i w FEN. Teraz skrzyżuje rękawice z Martą Linkiewicz podczas gali Fame 30: Icons. Pochodząca z Lublina fighterka słynie także z urody. Przepiękna brunetka zachwyca też swoim ciałem. Zdjęcia, które pokazujemy galerii, wzbudzają podziw.

  • Izabela Badurek, profesjonalna zawodniczka MMA z Lublina, zmierzy się z Martą Linkiewicz podczas gali Fame 30: Icons w sobotę, 21 marca.
  • Badurek ma na koncie walkę w UFC (w 2015 roku przegrała z Aleksandrą Albu) oraz sukcesy w judo (brązowy medal na mistrzostwach Polski U-23).
  • Walka Izabela Badurek - Marta Linkiewicz odbędzie się na zasadach K1; Linkiewicz ma doświadczenie w walkach z profesjonalnymi zawodniczkami, takimi jak Karolina Owczarz i Ewa Brodnicka.
  • Na gali Fame 30: Icons zaplanowano łącznie 14 walk, w tym starcia Denis Labryga - Makhmud Muradov oraz Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak.

Kim jest Izabela Badurek? Walczyła w UFC, teraz zmierzy się w FAME MMA

W sobotę, 21 marca, do klatki FAME MMA znów wejdą gwiazdy organizacji. Podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons zmierzą się dobrze znani fanom zawodnicy, a także debiutanci. Wśród nich znalazła się profesjonalna zawodniczka MMA - Izabela Badurek, która na swoim koncie ma walkę w UFC! Przepiękna brunetka w 2015 roku na gali w Krakowie zmierzyła się z Rosjanką Aleksandrą Albu. Izabela Badurek przegrała wówczas w drugiej rundzie przez poddanie gilotynowe. Zanim fighterka weszła do świata MMA, odnosiła sukcesy w judo (zdobyła m.in. brązowy medal na mistrzostwach Polski U-23 w kategorii -78 kg). W FAME MMA rywalką Izabeli Badurek będzie Marta Linkiewicz, która we frikowych pojedynkach ma już ogromne doświadczenie. Na koncie "Linkimaster" znajdują się nie tylko walki z freakfighterkami, lecz także z profesjonalnymi zawodniczkami sztuk walk, w tym z byłą gwiazdą KSW Karoliną Owczarz i mistrzynią świata federacji WBO w boksie Ewą Brodnicką. Pierwsze starcie - w formule K1 - Linkiewicz wygrała, drugie - w MMA - przegrała. Walka Izabela Badurek - Marta Linkiewicz na Fame 30: Icons odbędzie się na zasadach K1. 

FAME MMA - gala Fame 30: Icons. Kto walczy?

Izabela Badurek słynie nie tylko z umiejętności z zakresu sportów walki, lecz także ze zjawiskowej urody i niesamowitej figury. Zdjęcia zawodniczki MMA wzbudzają zachwyt (można je zobaczyć w naszej galerii). W oktagonie FAME MMA jednak wygląd nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie umiejętności i psychika. Poza walką Izabela Badurek - Marta Linkiewicz na Fame: Icons zobaczymy aż 13 walk, w tym starcia: Denis Labryga - Makhmud Muradov, Jakub "Kubańczyk" Flas - Akop Szostak, Denis Załęcki - Bartosz Szachta, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Alberto Simao i Kasper "Klepsydra" Gutkowski - Robert Karaś.

Galeria: Izabela Badurek zachwyca ciałem i urodą

Izabela Badurek z FAME MMA
Galeria zdjęć 27
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UFC
Izabela Badurek
FAME MMA
FAME
MARTA LINKIEWICZ