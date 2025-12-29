Gliniara z FAME znów rozpaliła zmysły. Odważne zdjęcie pokazane w święta! WOW [GALERIA]

Doris BJJ, czyli Dorota Kochanek znów podbija sieć gorącymi zdjęciami

Popularna „Gliniara”, która zawalczyła w FAME MMA w święta opublikowała zdjęcie w odważnej stylizacji

Dorota Kochanek publikuje odważne zdjęcia w sieci

Dorota Kochanek, znana w sieci jako Doris BJJ, stoczyła medialny bój z Laluną przed galą FAME 28. Choć werdykt sędziów nie był dla niej korzystny, była policjantka wygrała uwagę internautów. Wszystko za sprawą imponującej formy fizycznej i zdjęć, które robią w sieci prawdziwą furorę.

Doris BJJ, która zyskała przydomek "Gliniara" ze względu na swoją zawodową przeszłość w policji, nie trafiła do federacji znikąd. Włodarze FAME dostrzegli jej potencjał po występie w programie "FAME: Randki", gdzie pojawiła się w towarzystwie Denisa Labrygi. Jej charyzma i pewność siebie szybko zapewniły jej kontrakt na walkę.

FAME 28. Była policjantka zrobiła furorę przed Fame MMA. O jej zmysłowych zdjęciach huczy w całej Polsce!

Choć w klatce ostatecznie triumfowała Laluna (decyzją sędziów), Kochanek pokazała się z dobrej strony, udowadniając, że potrafi przyjąć cios i walczyć do końca.

„Gliniara” z FAME znów zachwyciła. Tym razem w święta [GALERIA]

Jeszcze przed wejściem do oktagonu Doris BJJ zbudowała ogromne zainteresowanie wokół swojej osoby. Nie chodziło tylko o słowne potyczki, ale o formę fizyczną. Była policjantka ciężko przepracowała okres przygotowawczy, co widać gołym okiem.

Jej profil w mediach społecznościowych stał się miejscem, gdzie fani mogą podziwiać efekty tych treningów. Zmysłowe sesje zdjęciowe, na których "Gliniara" eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę, błyskawicznie obiegły sieć, rozpalając wyobraźnię kibiców.

Dorota Kochanek w święta kolejny raz zachwyciła internet, publikując zdjęcie w bardzo odważnej stylizacji. Zobacz jej zdjęcia w galerii poniżej.