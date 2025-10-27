Para zaprezentowała taniec współczesny, który został oceniony na 33 punkty. Wykonanie nie przekonało jurorów: w ocenie jednego z nich zabrakło "lotu", ponieważ choreografia polegała w dużej mierze na partnerowaniu i noszeniu Kaczorowskiej przez Rogacewicza. W rezultacie widzowie zdecydowali, że to właśnie ta para pożegna się z programem.

Agnieszka Kaczorowska odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Olbrzymia krytyka w internecie

Po emisji odcinka w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci nie tylko komentowali samą eliminację, ale także zachowanie Kaczorowskiej po jej ogłoszeniu. Pojawiły się zarzuty o brak klasy i lekceważenie pozostałych uczestników. W szczególności krytykowano moment, gdy Kaczorowska skierowała słowa uznania do Rogacewicza, mówiąc: - Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna.

Takie wypowiedzi zostały przez część widzów odebrane jako uwłaczające konkurentom. Ponadto para szybko opuściła studio, nie uczestnicząc w tradycyjnym pożegnalnym live. "Przegrywać też trzeba umieć", "Brak klasy", "Pycha kroczy przed upadkiem" - takich wpisów w sieci nie brakowało.

Za dużo "prywaty" i czułości na antenie. To dlatego Rogacewicz i Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"?!

Wśród komentatorów pojawiła się również teza, że przyczyną przedwczesnej eliminacji był nadmiar prywatnych wątków i publicznego afiszowania związku Kaczorowskiej i Rogacewicza, który - choć nie był sekretem - nabrał wyrazistości właśnie w programie. Według części fanów widzowie mogli uznać, że program zamienił się z tanecznego show w platformę "miłości i czułości", co niekoniecznie spotkało się z sympatią i poparciem.

Aneta Rygielska stanęła w obronie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Nie wszyscy jednak krytykowali Kaczorowską i Rogacewicza. Parę w obronę wzięła m.in. piękna pięściarka Aneta Rygielska, która na wrześniowych mistrzostwach świata w boksie w Liverpoolu wywalczyła srebrny medal.

"Pięknie 👏 Niesprawiedliwe odpadacie z programu 😢 Bardzo mocno kibicowałam 🥺 Agnieszko, piękne słowa na koniec programu, gratuluję siły i odwagi. To było coś znakomitego ! Pomimo wszystko jesteście wspaniali ! 🧡" - napisała Rygielska pod jednym z postów Kaczorowskiej na Instagramie.

