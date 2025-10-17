Przerażające co spotkało Artura Szpilkę! ,,Wybiegłem stamtąd z płaczem”

Artur Szpilka podzielił się mrożącą krew w żyłach sytuacją! "Czekałem aż rodzice wrócą"

Artur Szpilka przez wiele lat pracował na swoję imię w ringu bokserskim. Niestety jego sportowa kariera nie była usłana różami, ponieważ swego czasu trafił do więzienia i został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za pobicie, nie zgłosił się dobrowolnie do odbycia kary, wskutek czego 23 października 2009 r. po prawie trzech latach od zdarzenia i uprawomocnieniu się wyroku został zatrzymany.

"Szpila" w wieku trzech lat stracił ojca, który był alkoholikiem i popełnił samobójstwo. 36-latek przez lata wpadał w różne tarapaty i wielokrotnie przyznawał, że jego życie kręciło się w pewnym momencie wokół narkotyków i alkoholu, co można także przeczytać w książce, którą napisał Hubert Kęska - "Zawsze ten sam".

Artur Szpilka powiedział to bez zawahania! Straszna sytuacja

W kinach pojawił się film dokumentalny "Szpila" i właśnie z tego powodu zawodnik KSW został zaproszony do programu w Kanale Sportowym. W rozmowie z Mateuszem Borkiem opowiedział jedną z najstraszniejszych historii dotyczącej jego młodzieńczych lat, a także momentu, w którym dowiedział się, gdzie popełnił samobójstwo jego ojciec.

- Ten hak co był w filmie to właśnie na nim wisiał worek na takich trzech łańcuchach i żeby to ściągnąć potrzebowałem pomocy, a nie było akurat nikogo w domu. Pamiętam, wtedy płakałem, ale miałem 14 lat to nawet teraz zdarza mi się na filmie zapłakać to też żaden wstyd. Wtedy wychodziłem sobie na przerwę na pole, żeby nie oddychać tym kurzem, co jest w piwnicy i wracałem. Wtedy, jak wszedłem ten worek bujał się na jednym haku w jedną i drugą stronę. Wybiegłem stamtąd z płaczem, zamknąłem piwnicę i czekałem aż rodzice wrócą. Opowiedziałem mamie o tej sytuacji, a ona właśnie wtedy pierwszy raz mi powiedziała, że w tej piwnicy powiesił się tata. Wróciłem do tej piwnicy po 20 latach czułem niepokój - powiedział Szpilka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.