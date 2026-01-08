PŚ Zakopane. Jan Paweł II zgromadził pod Wielką Krokwią 300 tysięcy wiernych. Poruszające sceny

Mateusz Sobiecki
2026-01-08 14:23

Przed nami wielkie sportowe emocje w Zakopanem. Już w ten weekend (10-12 stycznia 2026 r.) na Wielkiej Krokwi rozegrane zostaną dwa konkursy Pucharu Świata – indywidualny oraz duetów. 29 lat temu pod Wielką Krokwią rozegrały się sceny niezwykle poruszające. Około 300 tysięcy wiernych miało zgromadzić się w stolicy polskich Tatr.

  • Puchar Świata w Zakopanem wraca z wielkimi nadziejami wśród polskich kibiców
  • W czerwcu 1997 roku pod Wielką Krokwią odbyła się wyjątkowa uroczystość
  • Pielgrzymka Jana Pawła II zgromadziła pod skocznią i na zeskoku około 300 tysięcy wiernych

Wyjątkowa msza Jana Pawła II w Zakopanem. 300 tysięcy wiernych

Gdy w ten weekend (10-12 stycznia 2026) najlepsi skoczkowie świata będą walczyć o punkty Pucharu Świata, trybuny w Zakopanem znów wypełnią się biało-czerwonymi flagami. Jednak historia Wielkiej Krokwi to nie tylko sportowe rekordy i hymny narodowe. Niemal trzy dekady temu, słynna arena stała się największą świątynią na Podhalu, goszcząc Jana Pawła II.

Dziś kibice przychodzą pod skocznię dla sportowych emocji, ale 6 czerwca 1997 roku motywacja zgromadzonych była zupełnie inna. Wówczas obiekt im. Stanisława Marusarza zmienił się nie do poznania. Zamiast sportowej rywalizacji, panowała atmosfera modlitwy i wzruszenia. Szacuje się, że spotkanie z Papieżem-Polakiem przyciągnęło pod Tatry około 300 tysięcy wiernych, co do dziś pozostaje jednym z największych zgromadzeń w historii regionu.

20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. To był przełomowy moment

Oprawa mszy świętej była symboliczna i spektakularna. Ołtarz ustawiono u podnóża zeskoku, a spod olbrzymiego białego krzyża, górującego nad obiektem, w dół spływał aż 750-metrowy pas białego materiału, symbolizujący strumień łaski. To w tej scenerii padły pamiętne słowa Ojca Świętego, który spoglądając na ukochane góry, odniósł się do symbolu górującego nad Zakopanem.

Jan Paweł II zgromadził na Wielkiej Krokwi 300 tysięcy wiernych
Poruszające słowa Jana Pawła II. Nie tylko o wierze, ale i patriotyzmie

Jan Paweł II nawiązał w tym miejscu do krzyża na szczycie Giewontu, który „stoi i trwa, ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk”.

– Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, by Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym i społecznym – apelował papież do zgromadzonych tłumów.

Wizyta miała niezwykle podniosły charakter również dla samych mieszkańców Podhala. W kulminacyjnym momencie przedstawiciele najstarszych góralskich rodów uklękli przed Ojcem Świętym, składając mu hołd lenny. W imieniu górali przemówił ówczesny burmistrz Zakopanego, Adam Bachleda-Curuś.

– Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego dochować – mówił drżącym ze wzruszenia głosem.

ZAKOPANE
JAN PAWEŁ II PIELGRZYMKA