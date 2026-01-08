PŚ Zakopane. Jan Paweł II zgromadził pod Wielką Krokwią 300 tysięcy wiernych. Poruszające sceny

Puchar Świata w Zakopanem wraca z wielkimi nadziejami wśród polskich kibiców

W czerwcu 1997 roku pod Wielką Krokwią odbyła się wyjątkowa uroczystość

Pielgrzymka Jana Pawła II zgromadziła pod skocznią i na zeskoku około 300 tysięcy wiernych

Wyjątkowa msza Jana Pawła II w Zakopanem. 300 tysięcy wiernych

Gdy w ten weekend (10-12 stycznia 2026) najlepsi skoczkowie świata będą walczyć o punkty Pucharu Świata, trybuny w Zakopanem znów wypełnią się biało-czerwonymi flagami. Jednak historia Wielkiej Krokwi to nie tylko sportowe rekordy i hymny narodowe. Niemal trzy dekady temu, słynna arena stała się największą świątynią na Podhalu, goszcząc Jana Pawła II.

Dziś kibice przychodzą pod skocznię dla sportowych emocji, ale 6 czerwca 1997 roku motywacja zgromadzonych była zupełnie inna. Wówczas obiekt im. Stanisława Marusarza zmienił się nie do poznania. Zamiast sportowej rywalizacji, panowała atmosfera modlitwy i wzruszenia. Szacuje się, że spotkanie z Papieżem-Polakiem przyciągnęło pod Tatry około 300 tysięcy wiernych, co do dziś pozostaje jednym z największych zgromadzeń w historii regionu.

20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. To był przełomowy moment

Oprawa mszy świętej była symboliczna i spektakularna. Ołtarz ustawiono u podnóża zeskoku, a spod olbrzymiego białego krzyża, górującego nad obiektem, w dół spływał aż 750-metrowy pas białego materiału, symbolizujący strumień łaski. To w tej scenerii padły pamiętne słowa Ojca Świętego, który spoglądając na ukochane góry, odniósł się do symbolu górującego nad Zakopanem.

Poruszające słowa Jana Pawła II. Nie tylko o wierze, ale i patriotyzmie

Jan Paweł II nawiązał w tym miejscu do krzyża na szczycie Giewontu, który „stoi i trwa, ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk”.

– Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, by Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym i społecznym – apelował papież do zgromadzonych tłumów.

Wizyta miała niezwykle podniosły charakter również dla samych mieszkańców Podhala. W kulminacyjnym momencie przedstawiciele najstarszych góralskich rodów uklękli przed Ojcem Świętym, składając mu hołd lenny. W imieniu górali przemówił ówczesny burmistrz Zakopanego, Adam Bachleda-Curuś.

– Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego dochować – mówił drżącym ze wzruszenia głosem.