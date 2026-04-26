QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże

Piotr Lekszycki
2026-04-26 5:21

Reprezentacja Polski niestety nie zagra na mundialu 2026. "Biało-czerwoni" jednak mają bogatą historię występów na piłkarskich mistrzostwach świata. Pierwszy raz graliśmy w nich w 1974 roku, gdy selekcjonerem był Kazimierz Górski, a po raz ostatni w 2022 roku za kadencji Czesława Michniewicza. Pamiętasz występy Polaków na MŚ? Rozwiąż QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże.

Pytanie 1 z 24
Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska?

Polska na mundialach 1974-1986

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować na mundial 2026, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Byliśmy o krok od zdobycia przepustki na mistrzostwa świata, ale niestety w finale baraży przegraliśmy w Sztokholmie ze Szwecją 2:3. Ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, że regularnie występujemy na mistrzostwach świata i Europy - graliśmy na Euro 2016, 2020 i 2024 i na mundialach 2018 i 2022. Generalnie na MŚ w piłce nożnej do tej pory reprezentacja Polski wystąpiła osiem razy. Po raz pierwszy w 1974 roku, gdy selekcjonerem był Kazimierz Górski. "Biało-czerwoni" osiągnęli wówczas spektakularny sukces, zdobywając 3 miejsce. Osiem lat później wynik ten powtórzyła drużyna prowadzona przez Antoniego Piechniczka. Pod jego wodzą wystąpiliśmy też na mundialu 1986. Tam jednak odpadliśmy już w 1/8 finału. 

Polska na mundialach 2002-2022

Na kolejny awans na MŚ czekaliśmy aż 16 lat. Na mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii do faworytów nie należeliśmy, co potwierdziło boisko. Odpadliśmy już w fazie grupowej, podobnie jak cztery lata później. Potem znów przyszło nam czekać długie lata na grę w mistrzostwach świata. W końcu zakwalifikowaliśmy się na mundial 2018 w Rosji. Tam także pożegnaliśmy się z turniejem na etapie fazy grupowej. Lepiej poszło na cztery lata później - na MŚ 2022 w Katarze. Selekcjonerem Polaków był wówczas Czesław Michniewicz. Po raz pierwszy od 1986 roku zdołaliśmy wyjść z grupy. W 1/8 trafiliśmy na późniejszych wicemistrzów świata - Francuzów, którzy okazali się dla nas zbyt mocni. Ostatecznie Polska przegrała z "Trójkolorowymi" 1:3. 

