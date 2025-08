QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie wszystkich?

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Zgadniesz wszystkie?

O tym, że wielu polityków lubi się ogrzać w blasku sukcesów odnoszonych przez sportowców, wie prawie każdy. Wielu z nich rzeczywiście od lat jest wielkimi fanami poszczególnych, piłkarskich zespołów. Co ciekawe, choć Donald Tusk i Karol Nawrocki są z dwóch obozów politycznych, to obaj uwielbiają jeden i ten sam zespół. Czy potraficie wskazać ulubione drużyny polskich polityków? W naszym quizie znajdziecie zarówno oczywiste typy, jak i takie, które mogą was zaskoczyć.

Wśród polityków, którzy jasno deklarowali swoje sportowe fascynacje byli m.in. Lech Wałęsa, Grzegorz Schetyna, Marek Jurek, Janusz Piechociński, Andrzej Duda czy... minister sportu Jakub Rutnicki.

Sprawdźcie swoją wiedzę i przekonajcie się, czy wiecie, komu oddane są piłkarskie serca polskich polityków!

QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie? Pytanie 1 z 9 Komu kibicuje Karol Nawrocki? Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok Wisła Kraków Arka Gdynia Następne pytanie

