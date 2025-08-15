Rafael Nadal kupił w Polsce obrzydliwie drogi jacht! Ale luksusy!

Rafael Nadal, 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych i wicelider rankingu ATP, pojawił się w Gdańsku w 2019 roki i zamówił katamaran 80 Sunreef Power. "Do zakupu zainspirował go zarówno wakacyjny czarter na jednej z jednostek, jak i wielokrotne wizyty na pokładzie naszych katamaranów" - wyjaśniała polska firma.

Rafael Nadal kupił w Polsce jacht za 6 mln euro!

W pełni spersonalizowany jacht w 2020 r. został dostarczony słynnemu tenisiście. To elegancki katamaran z napędem motorowym. Wnętrze przypomina luksusowy apartament w najlepszym hotelu. Obszerny salon został zaprojektowany i udekorowany zgodnie z życzeniami hiszpańskiego tenisisty. Strefa wypoczynkowa połączona jest z tarasem na dziobie. Pokład słoneczny o powierzchni 54m² to wyjątkowa przestrzeń relaksacyjna z ruchomymi eleganckimi meblami, wygodnymi siedziskami, jacuzzi, barem, grillem oraz materacami. W przestrzennych kadłubach znajdują się wygodne kabiny gościnne oraz luksusowa kabina armatorska z garderobą, biurem, wysuwanym telewizorem i obszerną łazienką. W sumie na katamaranie może mieszkać w tych luksusach aż 12 osób.

- Pochodzę z wyspy i kocham być blisko wody. Za każdym razem kiedy wracam do domu na Majorce staram się znaleźć chwilę i spędzić czas na jachcie - mówił Rafael Nadal, który pływał już wybudowanym w Polsce katamaranem. Poniżej galeria zdjęć.

Rafael Nadal zakończył się wspaniałą karierę. W czasie tegorocznego Roland Garros odbyła się specjalna ceremonia pożegnalna na cześć Hiszpana, na wypełnionej po brzegi głównej arenie. Uczestniczyła w niej również Iga Świątek. Razem z legendarnym Hiszpanem, idolem Polki, na korcie pojawili się jego wielcy rywale - Roger Federer, Novak Djoković i Andy Murray. Iga siedziała na trybunach tuż przed Carlosem Alcarazem, następcą Nadala. - Starałam się trzymać fason, żeby nie wyglądać źle. Wiedziałam, że kamery są skierowane na Carlosa, który siedział tuż za mną, więc musiałam być dzielna, ale patrząc na płaczącego Rafę, czułam wielkie emocje. Świetnie, że cały świat tenisa mógł się zjednoczyć i pokazać mu, że jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobił i za tyle emocji, które nam dostarczył, gdy go oglądaliśmy - stwierdziła Iga, która z kibicami podzieliła się zabawnym zdjęciem, na którym wzruszona trzyma w dłoni chusteczki do ocierania łez.

