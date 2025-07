Spis treści

Tymoteusz Puchacz wciąż nie wie, gdzie zagra w nowym sezonie, ale dba o podtrzymanie formy w bardzo nietypowy sposób. Po udziale w medialnych wydarzeniach i grze w piłkę na warszawskich ulicach, reprezentant Polski niespodziewanie dołączył do zajęć z... Mazurem Radzymin. To klub, który należy do znanego rapera Quebonafide.

Trudny okres i poszukiwania nowego klubu

Ostatnie miesiące były dla Tymoteusza Puchacza pełne sportowych zawirowań. Miniony sezon spędził w dwóch klubach. Zaczął w Holstein Kiel, a później dołączył do Plymouth. Niestety, w obu przypadkach jego kluby spały do niższej ligi. Ostatnio jego angażem zainteresowany był Radomiak Radom. Pojawiły się również informacje o zainteresowaniu ze strony mistrza Bułgaii - Ludogorca Razgrad. Ale jak na razie nie ma żadnych konkretów.

Tymoteusz Puchacz na treningu u Quebonafide

Niespodziewanie Puchacz wykonał kolejny zaskakujący ruch. Pojawił się na treningu Mazura Radzymin, z którym związany jest raper Quebonafide. O tym wydarzeniu klub napisał w mediach społecznościowych.

"Na treningach trwa mocna rywalizacja o wyjściowy skład w meczach ligowych. Dziś swoich sił próbował reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz. I w sumie nieźle mu poszło. Trener powiedział, że widzi go w składzie. Dziękujemy Tymek za wspólny trening" - czytamy w oficjalnym komunikacie Mazura.

Co dalej z karierą reprezentanta Polski?

Wiadomo, że udział w treningu z drużyną Quebonafide to z pewnością ciekawy smaczek i świetna promocja dla klubu z Radzymina. Jednak należy traktować to raczej jako gościnny występ i sposób na utrzymanie formy przez piłkarza. Puchacz reprezentował barwy takich klubów jak Lech Poznań, Union Berlin, Trabzonspor czy Panathinaikos. Dlatego jego celem z pewnością jest znalezienie zatrudnienia na znacznie wyższym poziomie.

Puchacz umie przyciągnąć kibiców

Mimo to jego obecność na treningu Mazura wywołała spore poruszenie i po raz kolejny pokazała, że Tymoteusz Puchacz wie, jak przyciągnąć uwagę kibiców, nawet gdy nie jest związany z żadnym profesjonalnym klubem. Jego przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą, ale jedno jest pewne – na nudę w jego wykonaniu nie można narzekać.

