Ring girls skradły show jeszcze przed galą XTB KSW 114! Nie da się oderwać wzroku

2026-01-17 16:35

To może być mocne otwarcie roku. W sobotę 17 stycznia na gali XTB KSW 114 w Radomiu do klatki powróci Salahdine Parnasse, który w czwartej obronie mistrzowskiego pasa w wadze lekkiej zmierzy się z Marcinem Heldem. Jednak jeszcze przed galą show skradły ring girls KSW, od których wręcz nie można oderwać wzroku.

Parnasse to jeden z najlepszych zawodników KSW bez podziału na kategorie wagowe i bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd tej federacji. Francuz jest aktualnym mistrzem dwóch dywizji - lekkiej i piórkowej. W starciu z Heldem na szali położy te pierwsze trofeum.

Bardzo dziękuję Polakom i Polsce, że mnie tak dobrze przyjęli. Mocno kocham ten kraj, który bardzo dużo mi dał. Pokażę, że jestem lepszy niż Marcin Held i nie oddam pasa - zapowiedział Francuz.

W trzech dotychczasowych obronach Parnasse pokonał Valeriu Mirceę, Wilsona Varelę oraz Mariana Ziółkowskiego. Wszystkie te batalie wygrał w wielkim stylu przed czasem, ale za każdym razem bił się przed własnymi kibicami we Francji.

- Salahdine już wiele lat temu wywiózł z naszego kraju dwa pasy KSW. 17 stycznia zrobię wszystko, żeby jeden z tych pasów wrócił w końcu do Polski - zapewnił Held.

Na gali w Radomiu ciekawie będzie także w innych pojedynkach. Emocji nie powinno zabraknąć przede wszystkim w polsko-polskiej walce w wadze ciężkiej, w której Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z Szymonem Bajorem. Dla Wrzoska będzie to pierwsze starcie po czerwcowej porażce z Philem De Friesem, którego stawką był należący do Brytyjczyka pas mistrza w królewskiej kategorii.

Kibice nie będą się też nudzić zapewne podczas rywalizacji Wiktorii Czyżewskiej z Tamires Vidal. Polka słynie z niezwykle efektownych bojów, czego dowodem chociażby jej ostatnia krwawa batalia z Biancą Sattelmayer. Starcie wygrane ostatecznie przez Czyżewską wybrano najlepszą walką lipcowej gali w Olsztynie.

Cieszę się, że to była krwawa wojna. Było dużo wymian stójkowych. Odrodziłam się trochę z zaświatów. To mi pokazało, że mimo wszystkich perturbacji w życiu mam charakter wojowniczki i nigdy się nie poddaję - powiedziała Polka po zwycięstwie z Sattelmayer. W Radomiu liczymy na równie duże emocje!

Jednak już dzień przed galą, w piątek podczas otwartego dla kibiców ważenia, show skradły ring girls KSW. Ich zdjęcia możecie zobaczyć w galerii na początku tego artykułu!

Karta walk gali XTB KSW 114

  • Salahdine Parnasse - Marcin Held (walka o pas w wadze lekkiej)
  • Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor
  • Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal
  • Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański
  • Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko
  • Andi Vrtacić - Mateusz Gola
  • Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo
  • Konrad Rusiński - Henry Fadipe
  • Oleksandr Moisa - Iras Khizriev
