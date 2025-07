Robert Lewandowski już tak nie wygląda! Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy nagranie, zaszalał to mało powiedziane

Robert Lewandowski znów się przefarbował! Zmiana po kilku latach

Robert Lewandowski był czołową postacią Barcelony w minionym sezonie, choć z biegiem czasu coraz mocniej na Polaku odbijały się trudy sezonu, a większą rolę zaczęli pełnić Raphinha i Lamine Yamal. Lewandowski chce jednak pokazać, że 42 gole strzelone w minionym sezonie dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach to nie był przypadek i dalej chce mieć wpływ na grę oraz wyniki swojej drużyny – nawet w czasie urlopu Robert Lewandowski sporo trenował, czym chwalił się w mediach społecznościowych, a niedawno pokazał nagrania z treningów na boisku, choć oficjalnie piłkarze Barcelony zbiorą się w klubie dopiero 13 lipca. Ale Lewandowski poświęcił ostatni czas nie tylko na treningi, ale też na... zmianę wyglądu!

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Robert Lewandowski nie należał raczej nigdy do ekstrawaganckich piłkarzy. Owszem, ubierał się w drogie ciuchy znanych marek, zakładał na nadgarstek drogi zegarek, czy kupował drogie samochody, ale nie było w tym przesady – polski napastnik nie wyglądał nigdy, jak na wybiegu projektanta mody, nie obwieszał się też cały biżuterią. Jego wizerunek był z reguły stonowany i rzadko się zmieniał, co dotyczyło nie tylko ubioru czy dodatków, ale też włosów. Rzadko nie oznacza, że nigdy.

Lewandowski z reguły ma stałą fryzurę – wysoka grzywka, boki krótko ścięte, góra nieco dłuższa i tyle. Jednak kilka lat temu, gdy grał jeszcze w Bayernie Monachium, Lewandowski postanowił... przefarbować się na blond. Długo to jednak nie trwało i na kolejne lata Polak wrócił do swoich ciemnych, naturalnych włosów... aż do teraz! Jak widzimy w nagraniu opublikowanym na Instagramie, Lewandowski znów postawił na jaśniejszą barwę na głowie! – Nowy sezon, nowe włosy, te same cele – napisał polski napastnik pod postem, gdzie udostępnił zdjęcie i nagranie ze zmiany. Więcej zobaczycie w galerii poniżej.